За останні 6 місяців 280 буковинців-учасників АТО отримали соціальні дрова

Чернівецьке обласне управління лісового та мисливського господарства інформує:
Згідно розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації від 12.07.2016 №451-р щодо забезпечення учасників антитерористичної операції твердим паливом (дровами) на опалювальний період 2016-17 рр., з липня по грудень 2016 року 280 буковинців-учасників бойових дій на сході України отримали за собівартістю від лісогосподарських підприємств області 1647,8 кубометрів дров паливних.
Загальна вартість наданої деревини (за період липень-грудень 2016 року) становить 400125,32 млн. грн..