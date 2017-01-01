До уваги буковинців! Як уберегтися від значних неприємностей у період ожеледиці

Щорічно Міністерством охорони здоров'я України реєструється сумна статистика травмувань, пов'язаних з ожеледдю: за небезпечний сезон лікарі надають допомогу тисячам громадян, які постраждали на льоду.
Чернівецький міський відділ УДСНС пропонує вам прості рекомендації, як уберегтися від значних неприємностей у період ожеледиці.
Перед виходом із будинку:
• Змайструйте на підошви та каблуки вашого взуття "льодоступи":
o прикріпіть на каблук перед виходом шматок поролону (за розмірами каблука) або лейкопластиру;
o наклейте лейкопластир чи ізоляційну стрічку на суху підошву і каблук (хрест-навхрест або східцем)
і перед виходом натріть піском (на один - два дні вистачає);
o натріть наждаковим папером підошву перед виходом, а краще прикріпіть його на підошву
(але від води піщини наждакового паперу рано або пізно обсипаються);
o намажте на підошву клей типу "Момент" та поставте взуття на пісок, після цього сміливо виходьте на вулицю.
• Пам'ятайте, що кращими для льоду є підошви з мікропористої чи іншої м'якої основи та без великих каблуків.
• Людям похилого віку краще в "слизькі дні" взагалі не виходити з будинку. Але якщо потреба змусила, не соромтеся взяти палицю з гумовим наконечником або з шипом. Якщо у вас з собою торба, то вона повинна бути тільки такою, що можна носити через плече.
Пам'ятайте, що дві третини травм люди старші 60 років одержують при падінні.
• Прогулянки вагітних жінок в ожеледицю без супроводження -небезпечні для здоров'я.
• Не виходьте без потреби на вулицю, якщо ви слабкі та неспритні. Зачекайте поки не приберуть сніг і не розкидають пісок на обмерзлий тротуар.
Начальник Чернівецького міського відділу
Управління Державної служби України
у Чернівецькій області