Бажаєте припинити підприємницьку діяльність – розрахуйтесь із бюджетом

Фізична особа – підприємець позбавляється статусу підприємця з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності цією фізичною особою (частина восьма статті 4 Закону України від 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон № 755)), а отже і позбавляється статусу платника єдиного внеску. Про це інформує Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
У разі припинення діяльності фізичні особи – підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов'язані подати самі за себе Звіт із зазначенням типу форми «ліквідаційна», де останнім звітним періодом буде період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності (пункт 8 розділу ІІІ Порядку).
Термін сплати зобов’язань, визначених фізичною особою – підприємцем або особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, у Звіті з позначкою «ліквідаційний», настає в день подання такого Звіту, відповідно, єдиний внесок необхідно сплатити до дати подання Звіту включно.
Така фізична особа має забезпечити остаточні розрахунки з податків від провадження підприємницької діяльності, в установлені строки подати контролюючому органу річну податкову декларацію про майновий стан і доходи за звітний рік, у якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.
Контролюючий орган може призначити та провести документальну перевірку такої фізичної особи - платника податків за наявності підстав та з урахуванням строків давності, передбачених Податковим кодексом України.
Чернівецька ОДПІ радить підприємцям, які планують припинити підприємницьку діяльність, звернутись до Центру обслуговування платників за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-а, каб. №№107, 119 для проведення звірки та забезпечення остаточних розрахунків з податків від провадження підприємницької діяльності.