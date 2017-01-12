З Івана зробили панаГолова обласної ради Іван Мунтян і його осередок ВО «Батьківщина» на Буковині діють в унісон з партіями «Опозиційний блок» та «Наш край». Ці дві сили є відгалуженням партії регіонів і її останнім прихистком в Україні. Як так сталося, що БЮТ з регіоналами у Чернівецькій області не тільки знайшли спільну мову, а й активно співпрацюють на користь не Україні?..
Ігор БУРКУТ, політолог:
ОСЬ І КАЗОЧЦІ КІНЕЦЬ!Розпочався ще один важкий воєнний рік. Він обіцяє бути для українців особливим - роком прощання з ілюзіями. Чим раніше ми зрозуміємо, що сподіватися можна лише на себе і не чекати порятунку від Заходу, тим краще для нас.
в учбово-методичному центрі культури Буковини (вул. Главки, 1-А) відбудеться підписання угоди про проведення 28-го Міжнародного фольклорного фестивалю «Буковинські зустрічі». В церемонії візьмуть участь заступник керуючого справами обласної державної адміністрації Олександр Шкурідін, начальник управління культури ОДА Віра Китайгородська, Чернівецький міський голова Олексій Каспрук.
керівництво виконавчої та представницької влади краю спільно з іноземними делегаціями візьмуть участь у відкритті фестивалю народної творчості «Вашківецька маланка» у місті Вашківці Вижницького району. Також заплановано відвідування фестивалю традиційної культури «Красноїльська маланка» у смт. Красноїльськ Сторожинецького району.
в рамках проведення Міжнародного фестивалю традиційної культури «Буковинська Маланка» за участі керівництва виконавчої та представницької влади краю спільно з іноземними делегаціями) в учбово-методичному центрі культури Буковини (м. Чернівці, вул. Й. Главки, 1-А) відбудеться засідання круглого столу на тему: «Збереження, розвиток та популяризація різдвяно-новорічних традицій Буковини».
з нагоди 167-ї річниці від дня народження поета, публіциста, громадсько-культурного діяча Міхая Емінеску відбудеться покладання квітів до погруддя Міхая Емінеску на садибі письменника А. Пумнула, що за адресою вул. Пумнула, 19. О 11.00 - покладання квітів до пам'ятника Міхая Емінеску, що на розі вулиць Університетської та С. Бандери.
Четвер, 12 січня 2017 р.: - Чернівці на межі транспортного колапсу. - Де перебувають машини комунальних підприємств, можна буде побачити онлайн. - Освіту у Чернівцях фінансуватимуть за новою програмою. - "Самопоміч" у Чернівцях: заяв немає, єдності - теж. - 15 добровольців на Буковині уже визнали УБД. - 640 млн грн на субсидії за 2016 рік та початок 2017-го держава компенсувала буковинцям. - 3 тисячі підприємців у Чернівцях за грудень закрили діяльність. - Постійні судоми та болючі процедури. Маленькому буковинцю потрібна допомога. - 1000 євро за контрабанду до Румунії вимагав у буковинця начальник відділу прикордонного посту "Шепіт". - 12 років ув'язнення за 37 кілограмів канабісу. На Буковині судитимуть пару наркоторговців. - У Чернівцях перевидадуть унікальну книгу.