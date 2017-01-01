Буковинця можуть притягнути до відповідальності за неправдиві показання

Прокуратура Чернівецької області завершила досудове розслідування та передала до суду обвинувальний акт відносно 45-річного жителя Сокирянського району за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.384 КК України (завідомо неправдиве показання).
Встановлено, що обвинувачений, будучи свідком у кримінальному провадженні відносно державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста «Сокиряни» Чернівецької митниці ДФС, якого підозрювали у службовому підробленні документів, умисно надав суду завідомо неправдиві показання.
Нагадаємо, що слідчий відділ прокуратури Чернівецької області здійснював досудове розслідування кримінального провадження відносно інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста «Сокиряни» Чернівецької митниці ДФС, який, незважаючи на те, що ввезення на територію України з Республіки Молдова саджанців та посадкового матеріалу заборонено, здійснив митне оформлення на перевезення з Республіки Молдова вказаного вантажу, а потім підробив документи.
Суд підтримав доводи прокуратури та призначив інспектору покарання у виді штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком на 2 роки.
Щодо особи, яка умисно вводила в оману слідство і суд, проведено розслідування в межах кримінального провадження. Умисність надання неправдивих свідчень підтверджена зібраними доказами, а тому прокуратура вимагає притягнути лжесвідка до відповідальності - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.