Чернівці: мороз і депутатський понос

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14:11
11 січня

Комісія встановить причини отруєння чадним газом двох людей у Чернівцях

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12:04
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11 січня

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10:32
11 січня

У зв'язку з аварією в районі аеропорту не буде води

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

З Івана зробили пана З Івана зробили панаГолова обласної ради Іван Мунтян і його осередок ВО «Батьківщина» на Буковині діють в унісон з партіями «Опозиційний блок» та «Наш край». Ці дві сили є відгалуженням партії регіонів і її останнім прихистком в Україні.
Як так сталося, що БЮТ з регіоналами у Чернівецькій області не тільки знайшли спільну мову, а й активно співпрацюють на користь не Україні?..

Ігор БУРКУТ, політолог:

ОСЬ І КАЗОЧЦІ КІНЕЦЬ! ОСЬ І КАЗОЧЦІ КІНЕЦЬ!Розпочався ще один важкий воєнний рік. Він обіцяє бути для українців особливим - роком прощання з ілюзіями. Чим раніше ми зрозуміємо, що сподіватися можна лише на себе і не чекати порятунку від Заходу, тим краще для нас.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Сепаратизм на Буковині. Вулиця Гоїв чи Героїв? Сепаратизм на Буковині. Вулиця Гоїв чи Героїв?У Чернівцях діє кілька груп сепаратистів. І то різних. Одні - проти України, інші - проти Росії, а ще інші - проти Ізраїлю.
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12 січня о 11.00
в приміщенні учбово-методичного центру Буковини за адресою: м. Чернівці, вул. Й. Главки, 1-а відбудеться зустріч з Ярославою Музиченко – журналістом, етнологом, етнопедагогом, автором видань для дітей «Великдень», «Від Романа до Йордана», організатором і керівником Українського центру етнопедагогіки, методистом Національного музею історії України. Захід відбувається відповідно Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (наказ МОН України № 641 від 16.06.2015) та на виконання Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 рр. (Указ президента України №380 /2015).
У програмі зустрічі:
13 січня о 11:00
в учбово-методичному центрі культури Буковини (вул. Главки, 1-А) відбудеться підписання угоди про проведення 28-го Міжнародного фольклорного фестивалю «Буковинські зустрічі».
В церемонії візьмуть участь заступник керуючого справами обласної державної адміністрації Олександр Шкурідін, начальник управління культури ОДА Віра Китайгородська, Чернівецький міський голова Олексій Каспрук.
14 січня о 10.30
14 січня о 10.30
14 січня о 11.00
керівництво виконавчої та представницької влади краю спільно з іноземними делегаціями візьмуть участь у відкритті фестивалю народної творчості «Вашківецька маланка» у місті Вашківці Вижницького району.
Також заплановано відвідування фестивалю традиційної культури «Красноїльська маланка» у смт. Красноїльськ Сторожинецького району.
15 січня о 09.30
з нагоди 167-ї річниці від дня народження поета, публіциста, громадсько-культурного діяча Міхая Емінеску відбудеться покладання квітів до погруддя Міхая Емінеску на садибі письменника А. Пумнула, що за адресою вул. Пумнула, 19.
О 10.30 - покладання квітів до пам'ятника Міхая Емінеску, що на розі вулиць Університетської та С. Бандери.
15 січня з 12.00
15 січня з 12.00
17 січня о 18.30
у Літературному Целанівському Центрі відбудеться презентація дуже очікуваного роману Максима Дупешка «Історія, варта цілого яблуневого саду», що вийшов у «Видавництві 21».
17 січня о 18.30
22 січня о 12.00
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Чернівці: мороз і депутатський понос

Вчора, 15:41 / Коментарів: 2
Як і завжди, Чернівці виявилися непідготовленими до зими посеред січня. Коли у нас завіяло і приморозило, у мерії все застигло і збаламутилося. Не впоралися із заметами, ожеледицею, низькою температурою, хурделицею. А впав у нас прекрасний сніг. Його би чистого вивезти на наші поля - як колись робили снігозаготівлі. Тож ні, кілька вантажівок від міськради і ОДА вивезли на берег Прута.

Чернівці: мороз і депутатський понос


І тут не тільки про господарську жилку говорити треба, а й про організаторську. На жаль, ні тієї, ні іншої у міськради не було, нема і не намічається.
Раніше, коли мер Каспрук був в опозиції, він критикував владу Михайлішина-Продана за сніги і морози. Тепер вони помінялися місцями. А у місті, окрім сідниць на владних та опозиційних кріслах, так нічого й не змінилося. Звісно ж-бо, що від заміни сідниць у мерії та депутатській залі не стає нам краще жити.

Тож як умів, як міг, так і справлявся Каспрук зі стихією. Ще добре, що недовго хурделило, тож колапсу в Чернівцях не сталося. Коли депутати таки змусили Каспрука розказати, як він не зміг подолати сніги-морози, мер відповів, що грошей у нього тільки на розчищення 133 вулиць. А у місті їх є тисяча. Тому кинули гроші, сили і техніку на головні дороги. Другорядні ж досі у снігах. Депутати аж раділи від того, що влада не змогла належним чином впоратися із природними викликами. Особливо тішився викормиш Федорука Володимир Бешлей. Колись Микола Трохимович його до мерії ледь не в памперсах заніс, з пипочки годував, дув, як на гаряче, готував собі наступника. А той підріс і продав Федорука. Причому недешево. У молодого хлопця, котрий тільки кілька років депутатствує, не займався бізнесом, не був підприємцем, накопичились чималі багатства. Він вже їздить на іномарці вартістю більше ста тисяч. Звідки таке «бабло» у депутата? Йому ж добре відомо, що грошей на розчистку було тільки на 133 вулиці. Тож, будучи небідним (його ще не питали, звідки взяв багатства), міг би цей депутат на своєму окрузі прибрати сніг. Найняти техніку, людей, купити пальне. Спочатку сам би зробив добро, а потім вже питав з Каспрука. Бо виходить, ніби той мазохіст Бешлей радіє, коли людям погано.

Так само всі як один депутати від «Рідного міста», «Солідарності», «Самопомочі», «Батьківщини», навіть від ВО «Свобода» змогли би трохи прибрати сніги на своїх округах за власні кошти. Коли ми подивилися їхні декларації, то пересвідчилися, що гроші на це у депутатів таки є. Серед бідаків там може зо два атовці з «Самопомочі» та Іван Гончарук з «Народного контролю». Тож прибравши сніг, розчистивши дороги, ці депутати могли б уже по-серйозному питати з мера. І люди б їх підтримали.

Натомість депутати пропіарилися, мер котив словами по залі, а чернівчани ламали кістки на ожеледах, сиділи у заторах на дорогах, мерзли на зупинках і долали снігові кучугури.

Настане тепло і місто самоочиститься. А влада і депутати залишаться. І все почнеться знову: піари, слова, базари і ніякого добра людям.

Допоки?!
Петро КОБЕВКО
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Вчора, 20:08 - Antikum з написав(ла): в матеріалі
Нажаль на Буковині НЕМА політики ... а відповідно і нема політиків. Відкатчики, розпильники, заїзжі на відкорм, а звязати два слова в захист буковинців ...
Вчора, 21:09 - chas з написав(ла): в матеріалі
У Чернівцях є негідники, яких треба повикидати з міської ради
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