Чернівці: мороз і депутатський понос

Як і завжди, Чернівці виявилися непідготовленими до зими посеред січня. Коли у нас завіяло і приморозило, у мерії все застигло і збаламутилося. Не впоралися із заметами, ожеледицею, низькою температурою, хурделицею. А впав у нас прекрасний сніг. Його би чистого вивезти на наші поля - як колись робили снігозаготівлі. Тож ні, кілька вантажівок від міськради і ОДА вивезли на берег Прута.І тут не тільки про господарську жилку говорити треба, а й про організаторську. На жаль, ні тієї, ні іншої у міськради не було, нема і не намічається.Раніше, коли мер Каспрук був в опозиції, він критикував владу Михайлішина-Продана за сніги і морози. Тепер вони помінялися місцями. А у місті, окрім сідниць на владних та опозиційних кріслах, так нічого й не змінилося. Звісно ж-бо, що від заміни сідниць у мерії та депутатській залі не стає нам краще жити.Тож як умів, як міг, так і справлявся Каспрук зі стихією. Ще добре, що недовго хурделило, тож колапсу в Чернівцях не сталося. Коли депутати таки змусили Каспрука розказати, як він не зміг подолати сніги-морози, мер відповів, що грошей у нього тільки на розчищення 133 вулиць. А у місті їх є тисяча. Тому кинули гроші, сили і техніку на головні дороги. Другорядні ж досі у снігах. Депутати аж раділи від того, що влада не змогла належним чином впоратися із природними викликами. Особливо тішився викормиш Федорука Володимир Бешлей. Колись Микола Трохимович його до мерії ледь не в памперсах заніс, з пипочки годував, дув, як на гаряче, готував собі наступника. А той підріс і продав Федорука. Причому недешево. У молодого хлопця, котрий тільки кілька років депутатствує, не займався бізнесом, не був підприємцем, накопичились чималі багатства. Він вже їздить на іномарці вартістю більше ста тисяч. Звідки таке «бабло» у депутата? Йому ж добре відомо, що грошей на розчистку було тільки на 133 вулиці. Тож, будучи небідним (його ще не питали, звідки взяв багатства), міг би цей депутат на своєму окрузі прибрати сніг. Найняти техніку, людей, купити пальне. Спочатку сам би зробив добро, а потім вже питав з Каспрука. Бо виходить, ніби той мазохіст Бешлей радіє, коли людям погано.Так само всі як один депутати від «Рідного міста», «Солідарності», «Самопомочі», «Батьківщини», навіть від ВО «Свобода» змогли би трохи прибрати сніги на своїх округах за власні кошти. Коли ми подивилися їхні декларації, то пересвідчилися, що гроші на це у депутатів таки є. Серед бідаків там може зо два атовці з «Самопомочі» та Іван Гончарук з «Народного контролю». Тож прибравши сніг, розчистивши дороги, ці депутати могли б уже по-серйозному питати з мера. І люди б їх підтримали.Натомість депутати пропіарилися, мер котив словами по залі, а чернівчани ламали кістки на ожеледах, сиділи у заторах на дорогах, мерзли на зупинках і долали снігові кучугури.Настане тепло і місто самоочиститься. А влада і депутати залишаться. І все почнеться знову: піари, слова, базари і ніякого добра людям.Допоки?!Петро КОБЕВКО