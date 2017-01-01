Чернівецька область приречена на Павлюків. Вони тут є завжди при владі або біля неї.
На початках незалежності Віктора Павлюка перша революційна хвиля винесла до високого кабінету голови міської ради. Не довго він там втримався. Вже на перших після злету на головування виборах програв Федоруку. Потім перебув два роки на посаді директора обласного центру зайнятості. Аж поки Філіпчука у 1996 році не призначив Кучма губернатором Буковини. Не встиг літак з Філіпчуком сісти на Чернівецьке летовище, як Павлюк-старший з квітами уже був біля трапу. І став тоді заступником керівника секретаріату ОДА.
Після Філіпчука у 1999 році працював у Чехії головним економістом торговельно-економічної місії при посольстві України.
Згодом при Кулішеві був у Криму заступником міністра економіки та представника президента.
За Ющенка з Кулішем повернувся на Буковину, де з 2006 по 2010 рік - перший заступник голови ОДА.
Переждав революцію Гідності і з’явився у Києві при Міністерстві агрополітики. Тепер десь там у столиці.
Але зараз мова не про нього. А про його сина Михайла павлюка-молодшого. Він вибрав дорогу батька. Також йде до влади. Спочатку від «Нашої України» перебув один термін депутатом обласної ради. У 2015 році вибори програв. І уже не зміг стати депутатом. Тож залишився помічником-консультантом нардепа Богдана Онуфрика. Коли звільнилось крісло першого заступника голови ОДА Михайло з’явився на конкурсі. З ним ще є три особи. Але вони швидше тільки для антуражу, аніж для конкуренції.
Бо Михайло, його батько і Володимир Куліш уже вирішили, що посаду займе Павлюк-молодший. Онуфрик благословив і поставив до відома голову ОДА Олександра Фищука, що першим заступником буде Павлюк. А Панчишин, Приказка та Савкін подали заявки на конкурс швидше тільки для видимості конкуренції. Бо буде Павлюк-молодший. І не буде на це ради.
Петро Кобевко
Савкін не подав свою кандидатуру на посду першого заступника голови ОДА. Натомість подав лікар-ортопед Ткачук. Але це не міняє нічого. Павлюк-молодший займе посаду.