Підвищення мінімалки до 3200 - благо чи кара?

Переведення на півставки, збільшення податків і зменшення субсидій - реальність для українців.
Мінімальна зарплата у 3200 гривень, як і прогнозувалося, піднесла багато сюрпризів, подекуди не дуже приємних. Що насправді стоїть за розрекламованим досягненням уряду Гройсмана, пишуть Патріоти України
з посиланням на КП в Україні.1. Насправді - 2500 грн. Та й то не у всіх
З вуст уряду ми весь час чуємо про суму 3200 грн. в місяць, але це сума до оподаткування. Тому розрекламовані 3200 насправді перетворюються в 2500. Плюс до цього ще є безліч "але".По-перше,
підвищення торкнеться тільки тих, чиї зарплати на даний момент нижче 3200 грн. За словами виконавчого директора Міжнародного фонду Блейзера Олега Устенка, на те, щоб прив'язати всю тарифну сітку бюджетників до цієї бази, в бюджеті просто немає грошей. Нагадаємо, що тепер перший розряд Єдиної тарифної сітки дорівнює не мінімальній зарплаті, а прожитковому мінімуму, тобто 1600 грн. А 3200 буде "набиратися" за рахунок різних доплат, надбавок і премій.По-друге,
говорить економіст Андрій Мартинюк, бізнес спробує обійти закон, звільняючи співробітників або переводячи їх на півставки.По-третє,
навіть якщо буде зроблено все "по закону", про реальне збільшення доходів не йдеться. Просто частина чорної зарплати буде переведена в білу, але на загальну суму, виплачену конкретному співробітнику, це ніяк не позначиться. За словами економіста Олександра Дудчака, для зростання реальних доходів населення немає ніяких підстав, адже ні зростання виробництва, ні зростання експорту не планується. Треба розуміти, що, підвищуючи мінімалку, уряд керується не турботою про населення, а опікується виключно про збільшення податкових надходжень, каже економіст.2. Субсидії стануть менше
Не потрібно бути пророком, щоб прогнозувати: зростання мінімальної зарплати знизить розміри субсидій населенню. Адже вони призначаються, виходячи з офіційних доходів громадян, які завдяки зростанню мінімалки будуть тепер частково вибілені.
Єдина хороша новина полягає в тому, що станеться це не відразу.
У нинішньому опалювальному сезоні 2016/2017 для тих, хто вже отримує субсидії, нічого не зміниться, оскільки допомога розраховується на підставі доходу за попередній - 2015 рік. Якщо в законодавстві в 2017-м нічого не зміниться, то нова мінімалка при розрахунку субсидій буде враховуватися лише на опалювальний сезон 2018/2019 року.3. Зростання податків для ФОП
Найбільші сюрпризи зростання мінімалки принесло фізособам-підприємцям (ФОП) - недарма зараз вони беруть в облогу податкові в надії швидко закрити свої контори.
"Таке враження, що всі ці зміни були затіяні саме для призупинення діяльності ФОП, - обурюються соцмережі. - Є діяльність чи ні - все одно плати. А закритися не так-то просто. Спочатку потрібно йти до реєстратора, черги на кілька годин, але тут кому як пощастить. Після того, як закриття зареєстровано, йдете в податкову і здаєте свідоцтво про Єдиний податок або виписку, якщо такі є. Заздалегідь потрібно купити заяву про перехід і скасування єдиного податку. Заповнений бланк заяви та свідчення здаєте в канцелярію податкової, потім здзвонюєтеся зі своїм інспектором, уточнюєте, чи немає заборгованості і чи потрібно написати заяву на перевірку. Після цього здаєте звіти раз на рік, поки не пройдете перевірку".
Всім, кому не вдалося закритися в грудні, за січень доведеться заплатити. Так що в січні бюджет чекає збільшення податкових надходжень. А далі що?
- Говорити про те, що внаслідок того, що ФОП стануть платити більше, щось зміниться на краще, складно, - вважає юрист Андрій Вігіринський. - Якщо про бюджет і країну, то тут подвійна ситуація. З одного боку, збільшаться надходження до Пенсійного фонду і зменшиться дефіцит. З іншого - ФОП, які припинили діяльність, поповнять ряди безробітних, в тому числі і для офіційної статистики.ОФІЦІЙНО
Ситуацію контролюватиме особисто віце-прем'єр
"У бюджетній сфері - медицина, охорона здоров'я, соціальна сфера, культура - уряд не допустить переведення людей на скорочений робочий день і на неповні ставки. Ми взяли це безпосередньо під свій контроль", - повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.
За словами Розенка, за дорученням прем'єра була створена комісія, яку він очолив як віце-прем'єр. Ситуація в областях буде моніториться щотижня.НАШІ ГРОШІ
Скільки заплатять податків
Як пояснює співавтор податкової реформи Данило Монін, в 2016 році, наприклад, ФОП 1-ї групи
платили щомісяця 138 грн. єдиного податку та 303 гривні єдиного соцвнеску (ЄСВ), тобто 441 грн. в місяць. Тепер, після підвищення мінімалки і з огляду на пільгу в 50%, вони повинні заплатити 160 грн. єдиного податку та 352 грн. ЄСВ на місяць, тобто всього 512 грн. в місяць.
Набагато більш істотний ріст податків для ФОП 2-ї групи.
З 2016-му вони платили 276 грн. єдиного податку та 303 грн. ЄСВ, тобто 579 грн. в місяць. Тепер же будуть платити 640 грн. єдиного податку та 704 грн. ЄСВ, тобто 1344 грн
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Крім того, якщо раніше ФОП міг призупинити діяльність і кожен квартал подавати декларацію про те, що доходів від підприємницької діяльності не має, то тепер платити доведеться всім.Тому багато підприємців, які в очікуванні кращих часів не закривали підприємства, подаючи "нульовки", тепер кинулися в податкову.