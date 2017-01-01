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Петро КОБЕВКО, журналіст:

З Івана зробили пана З Івана зробили панаГолова обласної ради Іван Мунтян і його осередок ВО «Батьківщина» на Буковині діють в унісон з партіями «Опозиційний блок» та «Наш край». Ці дві сили є відгалуженням партії регіонів і її останнім прихистком в Україні.
Як так сталося, що БЮТ з регіоналами у Чернівецькій області не тільки знайшли спільну мову, а й активно співпрацюють на користь не Україні?..

Ігор БУРКУТ, політолог:

ОСЬ І КАЗОЧЦІ КІНЕЦЬ! ОСЬ І КАЗОЧЦІ КІНЕЦЬ!Розпочався ще один важкий воєнний рік. Він обіцяє бути для українців особливим - роком прощання з ілюзіями. Чим раніше ми зрозуміємо, що сподіватися можна лише на себе і не чекати порятунку від Заходу, тим краще для нас.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Сепаратизм на Буковині. Вулиця Гоїв чи Героїв? Сепаратизм на Буковині. Вулиця Гоїв чи Героїв?У Чернівцях діє кілька груп сепаратистів. І то різних. Одні - проти України, інші - проти Росії, а ще інші - проти Ізраїлю.
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12 січня о 11.00
в приміщенні учбово-методичного центру Буковини за адресою: м. Чернівці, вул. Й. Главки, 1-а відбудеться зустріч з Ярославою Музиченко – журналістом, етнологом, етнопедагогом, автором видань для дітей «Великдень», «Від Романа до Йордана», організатором і керівником Українського центру етнопедагогіки, методистом Національного музею історії України. Захід відбувається відповідно Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (наказ МОН України № 641 від 16.06.2015) та на виконання Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 рр. (Указ президента України №380 /2015).
У програмі зустрічі:
13 січня о 11:00
в учбово-методичному центрі культури Буковини (вул. Главки, 1-А) відбудеться підписання угоди про проведення 28-го Міжнародного фольклорного фестивалю «Буковинські зустрічі».
В церемонії візьмуть участь заступник керуючого справами обласної державної адміністрації Олександр Шкурідін, начальник управління культури ОДА Віра Китайгородська, Чернівецький міський голова Олексій Каспрук.
14 січня о 10.30
14 січня о 10.30
14 січня о 11.00
керівництво виконавчої та представницької влади краю спільно з іноземними делегаціями візьмуть участь у відкритті фестивалю народної творчості «Вашківецька маланка» у місті Вашківці Вижницького району.
Також заплановано відвідування фестивалю традиційної культури «Красноїльська маланка» у смт. Красноїльськ Сторожинецького району.
15 січня о 09.30
з нагоди 167-ї річниці від дня народження поета, публіциста, громадсько-культурного діяча Міхая Емінеску відбудеться покладання квітів до погруддя Міхая Емінеску на садибі письменника А. Пумнула, що за адресою вул. Пумнула, 19.
О 10.30 - покладання квітів до пам'ятника Міхая Емінеску, що на розі вулиць Університетської та С. Бандери.
15 січня з 12.00
15 січня з 12.00
17 січня о 18.30
у Літературному Целанівському Центрі відбудеться презентація дуже очікуваного роману Максима Дупешка «Історія, варта цілого яблуневого саду», що вийшов у «Видавництві 21».
17 січня о 18.30
22 січня о 12.00
22 січня о 12.00
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Партнери

З Івана зробили пана

Вчора, 14:18 / Коментарів: 2
З Івана зробили панаГолова обласної ради Іван Мунтян і його осередок ВО «Батьківщина» на Буковині діють в унісон з партіями «Опозиційний блок» та «Наш край». Ці дві сили є відгалуженням партії регіонів і її останнім прихистком в Україні.

Як так сталося, що БЮТ з регіоналами у Чернівецькій області не тільки знайшли спільну мову, а й активно співпрацюють на користь не Україні?..

Спробуймо розібратися у цьому. Найперше, повернімося до подій трирічної давнини. Тільки-но закінчився Майдан Гідності, регіонал Михайло Папієв зі своєю зграєю накивав п`ятами з області.

Бурбак з Федоруком зайнялися наведенням революційного порядку в міській раді. Обласна державна адміністрація та обласна рада залишилися на Іванові Мунтяну. Тоді він зібрав навколо себе два-три десятки найбільш агресивно-буйних майданівців і почав їх водити з кабінету до кабінету. Чиновники не на жарт перелякалися і вже готові були присягнути Мунтянові та ВО «Батьківщина» на вірність і покору. Але Іванові цього було мало. Він хотів влади. Бо знав, що влада принесе йому добро, спокій і гроші. Для досягнення мети не гребував нічим. Тому дивно було тим обгорілим та обстріляним майданівцям бачити у свиті Івана різних пройдисвітів, котрі зі справжнім Майданом нічого спільного не мали. Саме у часи постмайданівського поділу посад такі люди стали потрібними. Вони і їм подібні з`явилися в коридорах влади та біля пам`ятника Шевченку на Центральному Майдані Чернівців. Вони тоді найгучніше кричали «Ванзуряка - на губернатора!» та на Майдані «вибирали» керівників департаментів ОДА, які нічого спільного з Майданом до того часу не мали.

Якщо хтось засвідчить, що директор департаменту охорони здоров`я ОДА Оксана Андрієць була помічена на Майданах України у часи Революції Гідності, я готовий забрати свої слова назад. Те ж стосується і генерального директора державної телерадіокомпанії «Буковина» Любові Годнюк. Вона до останнього служила партії регіонів (до речі, не гірше, ніж тепер служить «Солідарності» та ВО «Батьківщині» ). І, швидше за все, ходила чи допомагала Антимайдану. Бо саме у часи Революції особисто Люба Годнюк давала вказівки знімати з ефіру канал ТВА, котрий у той час був опозиційним до партії регіонів.
Але цим людям Революція не завадила надалі займати високі посади при буковинській владі. А Іван Мунтян їм допоміг.

Отож водив Іван містом свиту агресивних постмайданівців. Зайшли якось вони до кабінету тодішнього голови обласної ради, регіонала зі стажем Михайла Гайничеру, земляка Івана з Глибоцького району. «Народ» вимагав від Гайничеру відректися від влади. Іван у передчутті того, що влада під час відречення впаде йому до рук, підбурював людей. Мені довелося побачити, що тоді робилося у кабінеті Гайничеру. Краще б я увесь вік такого не бачив!
Агресивні люди кричали: «Пиши заяву!». Гайничеру впирався. Тоді підійшов Іван і сказав: «Пишіть!». Гайничеру не здавався. Тоді хтось виліз на стіл і почав тупцювати ногами. Зчинився крик, гам. І Гайничеру здався.

З Івана зробили пана

фото "Букінфо"


Він написав заяву про зречення від посади. Іван Мунтян взяв її, акуратно склав аркуш учетверо, засунув собі до внутрішньої кишені піджака. І все.
Ми й не могли здогадатися, що саме тоді, коли Іван засунув заяву до кишені, бачили її востаннє. Заява кудись зникла. А Гайничеру залишився на посаді до закінчення терміну в 2015 році. Всі промовчали.

Іван Мунтян нікому навіть й не нагадував про це. Ті, хто щось знає, казали, нібито якось там домовилися Іван з Михайлом.
На тому революція на Буковині скінчилася. Гайничеру керував разом з Манілічем. Ванзуряк взяв владу в ОДА, аби у 2014 році ні з сього ні з того передати її до рук Фищука. А Мунтян чекав свого часу. І дочекався…

На виборах до місцевих рад 2015 року ВО «Батьківщина» значно програла БПП «Солідарність» у перегонах за депутатські крісла в облраді.
Але на той час уже добряче розгорілося полум`я ненависті «Народного Фронту» до першого заступника голови ОДА і голови обкому БПП «Солідарність» Володимира Куліша. Останнього не так легко було втрутити. Тим паче Фищуку. Аби укріпити свої позиції, Куліш розіграв з Мунтяном, Гайничеру та Павелом Фищука. В результаті таких ігор на виборах голови переміг Іван Мунтян. А за Фищука навіть не вся фракція БПП «Солідарність» проголосувала.

Іван добре знав, що гроші - то пусте, влада - все! Тому не шкодував нічого, аби закріпитися на посаді. Він зумів обвести навколо пальця депутатів, і вони проголосували за підконтрольні ВО «Батьківщина» заступника голови. Таким чином в області вся повнота влади перейшла до опозиції: голова - з БЮТу, перша заступниця Інга Маковецька - з РПУ Олега Ляшка (на той час партія була в опозиції до БПП і президента), заступник Віталій Мельничук - з ВО «Свобода» (у глухій опозиції партія була, є і буде).

Іншим фракціям, депутатам та партійним лідерам Іван щось обіцяв, комусь і виконав обіцянку. Як, наприклад, кураторові «Самопомочі» Ярославу Цуркану, котрому дав посаду керівника відділу.

Таким чином Іван Мунтян став повноправним господарем в області. Фищук, підмочений Кулішем, вже не міг складати конкуренцію голові облради.
Якось швидко і без проблем Іван знайшов спільну мову з представниками партії регіонів - фракціями «Опозиційний блок» та «Наш край». Вперше ВО «Батьківщина» і ці дві ворожі для України політсили об`єдналися, коли обирали керівництво комісії з питань охорони здоров`я та соціального захисту ветеранів АТО. Аби не допустити до керівництва волонтерів, воїнів АТО, справжніх патріотів.

БЮТ з «Опоблоком» та «Нашим краєм», який очолює регіонал Гайничеру, в унісон голосували за представника прорегіональної фракції.
Далі було більше. Коли депутати Салагор та Кобевко порушили питання про подвійне громадянство серед депутатського корпусу і керівництва облради, то навіть ВО «Свобода» спочатку голосувала так, як треба було регіоналам та ВО «Батьківщина». Керівництво партії ВО «Свобода» не могло спочатку повірити, що їхні члени могли таке вчудити. Адже партія активно бореться проти подвійного громадянства.

Коли я минулого року передав заступнику голови партії Кошулинському протокол з голосуванням з цього питання Віталія Мельничука та членів фракції, він, м`яко кажучи, дуже був подивований. Обіцяв, що розберуться у партії, вживатимуть заходів і нададуть відповідь. Мовчать досі.

А Мунтян цим вміло користається. Зараз в облраді склалася міцна коаліція з членів фракцій ВО «Батьківщина», «Опозиційний блок», «Наш край», УРП Олега Ляшка та прибічників Володимира Куліша від фракції БПП «Солідарність».

ВО «Свобода» після інциденту з голосуванням про подвійне громадянство якийсь час тримається на відстані від такої коаліції батьківщинівців та регіоналів.
Останнім вибриком коаліції регіоналів та БЮТу стало голосування на сесії 1 грудня 2016 року щодо зміни керівництва комісії з питань охорони здоров`я. Ця комісія зараз чи не єдина в обласній раді не підпорядкована Мунтяну і регіоналам. І стоїть на позиціях правди та справедливості. Комісія, яку очолюють воїн Малишевський та лікар-волонтер Кобевко, не дає регіоналам з ВО «Батьківщина» творити безлад в області. Тому проти неї організовують збори підписів, провокації і т. д.

Дуже цікавим було голосування. І повчальним. Голова фракції «Опозиційний блок» Дмитро Павел кілька разів вимагав ставити питання керівництва комісії на голосування. До честі депутатів, вони не піддавалися цьому. А Іван Мунтян раз у раз надавав слово Павелу. І насамкінець, їм вдалося поставити питання на голосування. Результату не було. Бо депутати не дали 50 відсотків. Але голоси стали показовими.

«За» голосували БЮТ, Опоблок, «Наш край», РПУ Олега Ляшка і частина БПП «Солідарність».

«Проти» були ВО «Свобода», УКРОП, «Народний контроль», «Самопоміч», АПУ та частина БПП «Солідарність».

На цьому питанні почався великий розкол в обласній раді. На сьогодні Іван Мунтян має стійких 24 голоси, які виступили проти молодих реформаторів у медицині області. Це від ВО «Батьківщина» Андрій Андрюк, Юрій Гаврилюк, Альона Гливко, Степан Мітрік, Андрій Маковей, Валентин Пріску, Іван Сорочан, Світлана Фочук та Іван Мунтян.
Від «Опозиційного блоку» - Олександр Болтунов, Дмитро Павел, Сергій Чубрей.
Від «Нашого краю» - Михайло Гайничеру, Віктор Мотуляк, Аурел Рошка, Іван Семенюк.
Від РПУ Олега Ляшка - Інга Маковецька, Маріан Заїц, Тетяна Мартинюк, Андрій Штогрін.
Від БПП «Солідарність» - Оксана Білек, Михайло Березовський, Любов Годнюк, Василь Любимський, Василь Субота, Віорел Ястремський.

Це голосування чітко розмежувало депутатський корпус. Названі депутати нині складають основу реакційних сил в обласній раді. Вони контролюються колишніми регіоналами і тими, хто не бажає в області позитивних змін. На щастя, їх зараз менше половини. Мунтян втрачає позиції. Він шукає прихистку у регіоналів. І за собою тягне ще кількох пропрезидентських депутатів від БПП «Солідарність» та Олега Ляшка, який Юлію Тимошенко однозначно назвав «московською зозулею». Цікаво, після того, що сталося в Чернівецькій облраді, Івана Мунтяна з БЮТ Ляшко як назве? Бухарестським яструбом? А керівницю своєї фракції Інгу Маковецьку, яка пішла з «Батьківщиною» разом? До гнізда Мунтянового та регіонального якимось чином «залетів» і Василь Шемчук з Брусниці. Єдиний з «Народного контролю».

Дивним є голосування Пріску з ВО «Батьківщина». Адже він також входить до керівництва комісії. Тобто задля партійної забаганки партії регіонів і БЮТу він голосував сам проти себе!..

Також Михайло Березовський категорично заперечує своє голосування «за». Каже, що хтось міг проголосувати його карткою.

З якогось дива це питання і це голосування останнім часом зникло з документів обласної ради. Ніби його й не було. Але це вже справа прокурора, якщо з`ясується, що хтось в облраді займається фальсифікацією.

Нині все стало на свої місця. Іван Мунтян привів ВО «Батьківщина» в Чернівецькій області до табору регіоналів. І втратив більшість, підконтрольну йому. Таким чином став на межу, за якою йому світять недовіра і відставка з посади голови Чернівецької обласної ради.

Бо не можна торгувати Батьківщиною.

Петро Кобевко
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Вчора, 17:04 - митро з написав(ла): в матеріалі
Зробили з Іона домнула
Вчора, 21:13 - chas з написав(ла): в матеріалі
Всім цим керує Гайнічеру. Навіть Федорук за нього заступається.
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