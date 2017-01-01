«Буковинські зустрічі» у Чернівцях

В п’ятницю, 13 січня об 11:00 год. в учбово-методичному центрі культури Буковини (вул. Главки, 1-А) відбудеться підписання угоди про проведення 28-го Міжнародного фольклорного фестивалю «Буковинські зустрічі». В церемонії візьмуть участь заступник керуючого справами обласної державної адміністрації Олександр Шкурідін, начальник управління культури ОДА Віра Китайгородська, Чернівецький міський голова Олексій Каспрук.
З польської сторони угоду підпишуть директор Міжнародного фольклорного фестивалю «Буковинські зустрічі» Збігнєв Ковальський та війт гміни та міста Джержонюв Марек Хмєлевський. Також підписантами угоди з боку Угорщини буде Союз буковинських секлерів, в особі голови ТибораІллес та Іштвана Мартона. З боку Румунії угоду підпишуть Георге Ніца – заступник голови Сучавської повітової ради, Сорін Філіп – директор Центру культури «Буковина» в м. Сучава, Мігаїца Негура – мер м. Кимпулунг Молдовенеск Сучавського повіту.
Згідно з існуючою традицією, підписання угоди про щорічний фестиваль «Буковинські зустрічі» відбувається почергово в регіонах, де відбувається цей великий міжнародний проект. Цьогоріч церемонія підписання приурочена проведенню свята Маланки на Буковині, тож гості краю візьмуть участь в Маланкових дійствах, які відбуватимуться в Вашківцях, Красноїльську та Чернівцях.
Довідково: Міжнародний фольклорний фестиваль «Буковинські зустрічі» - один з найбільших мандрівних фольклорних фестивалів у Європі. Протягом року фестивальні едиції відбуваються в Польщі, Україні, Румунії, Угорщині. В 2017 році йому виповниться 28 років – яскравому святу фольклору і традицій, яке мандрує країнами Європи, де проживають буковинські спільноти різних національностей. Такому яскравому культурологічному маршруту, який творить фестиваль щороку, позаздрить будь-яка туристична агенція: адже Буковина, як і «Буковинські зустрічі» - явище неповторне, колоритне і багатоголосе.