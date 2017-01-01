На Буковині СБУ затримала на хабарі керівника відділення прикордонної служби

Керівника одного з відділень прикордонної служби Чернівецького прикордонного загону затримала на хабарі Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою - повідомляє прес-служба УСБУ в Чернівецькій області.
Здирник вимагав від буковинця одну тисячу євро за сприяння в незаконному переправленні цигарок через державний кордон поза межами пунктів пропуску.
Правоохоронці затримали хабарника під час одержання неправомірної вигоди на автозаправній станції в одному з райцентрів Чернівецької області.
Під час обшуків у службовому кабінеті прикордонника оперативники спецслужби також вилучили 38 необлікованих набоїв до вогнепальної зброї різного калібру.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України. Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст.263 (незаконне поводження з боєприпасами або вибуховими речовинами) ККУ.
Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших можливих фактів вимагання хабарів прикордонником.