Нові тарифи Калинівського ринку

Дивну арифметику застосовує адміністрація Калинівського ринку до підприємців, які там торгують. Врахувавши інфляційні процеси, з 1 січня 2017 року було вирішено підвищити тарифи торгових площ.
Раніше за метр квадратний займаної площі підприємець сплачував 1,28 грн. Адміністрація встановила нову ціну - 1,60 грн. Підприємці повстали. Вони вимагали зниження ціни. На ринку почалися бунти. Люди висловлювали невдоволення безпідставним підвищенням тарифів. Саме у той час, коли народ в Україні збіднів. Винуватили депутатів та сучасну владу.
Як адміністрація та міська рада пережили цих кілька тижнів суспільних бунтів на ринку, тільки Богу відомо. Але якби хтось із них у той час з`явився у торгових рядах, то йому б там було непереливки. І пом`яті боки вважалися би Божою благодаттю.
Ситуація розжарювалась. Ось-ось підприємці могли б вийти на вулиці міста, перекрити транспортні магістралі, паралізувати роботу комунальних служб. Потрібні були швидкі та рішучі дії.
І тоді директор ринку Ігор Маслянчук зробив хитрий хід. Він одноосібно знизив тарифну ставку з 1,60 грн. до 1,50 грн.
Люди заспокоїлися. А насправді ціна одного метра квадратного площі на ринку зросла на 22 копійки. Також на 1 гривню зросли послуги на заїзд автотранспорту на територію ринку.
Підприємці та водії поки що не відчули ударів по своїх гаманцях. Тому на Калинівському ринку спокій.
Поки що.