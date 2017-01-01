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З ЦІЛИМ ЯБЛУНЕВИМ САДОМ У ЧЕРНІВЦЯХ

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Ремонтні роботи завершені на теплотрасі

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12:03
11 січня

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

З Івана зробили пана З Івана зробили панаГолова обласної ради Іван Мунтян і його осередок ВО «Батьківщина» на Буковині діють в унісон з партіями «Опозиційний блок» та «Наш край». Ці дві сили є відгалуженням партії регіонів і її останнім прихистком в Україні.
Як так сталося, що БЮТ з регіоналами у Чернівецькій області не тільки знайшли спільну мову, а й активно співпрацюють на користь не Україні?..

Ігор БУРКУТ, політолог:

ОСЬ І КАЗОЧЦІ КІНЕЦЬ! ОСЬ І КАЗОЧЦІ КІНЕЦЬ!Розпочався ще один важкий воєнний рік. Він обіцяє бути для українців особливим - роком прощання з ілюзіями. Чим раніше ми зрозуміємо, що сподіватися можна лише на себе і не чекати порятунку від Заходу, тим краще для нас.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Сепаратизм на Буковині. Вулиця Гоїв чи Героїв? Сепаратизм на Буковині. Вулиця Гоїв чи Героїв?У Чернівцях діє кілька груп сепаратистів. І то різних. Одні - проти України, інші - проти Росії, а ще інші - проти Ізраїлю.
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12 січня о 11.00
в приміщенні учбово-методичного центру Буковини за адресою: м. Чернівці, вул. Й. Главки, 1-а відбудеться зустріч з Ярославою Музиченко – журналістом, етнологом, етнопедагогом, автором видань для дітей «Великдень», «Від Романа до Йордана», організатором і керівником Українського центру етнопедагогіки, методистом Національного музею історії України. Захід відбувається відповідно Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (наказ МОН України № 641 від 16.06.2015) та на виконання Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 рр. (Указ президента України №380 /2015).
У програмі зустрічі:
13 січня о 11:00
в учбово-методичному центрі культури Буковини (вул. Главки, 1-А) відбудеться підписання угоди про проведення 28-го Міжнародного фольклорного фестивалю «Буковинські зустрічі».
В церемонії візьмуть участь заступник керуючого справами обласної державної адміністрації Олександр Шкурідін, начальник управління культури ОДА Віра Китайгородська, Чернівецький міський голова Олексій Каспрук.
14 січня о 10.30
14 січня о 10.30
14 січня о 11.00
керівництво виконавчої та представницької влади краю спільно з іноземними делегаціями візьмуть участь у відкритті фестивалю народної творчості «Вашківецька маланка» у місті Вашківці Вижницького району.
Також заплановано відвідування фестивалю традиційної культури «Красноїльська маланка» у смт. Красноїльськ Сторожинецького району.
15 січня о 09.30
з нагоди 167-ї річниці від дня народження поета, публіциста, громадсько-культурного діяча Міхая Емінеску відбудеться покладання квітів до погруддя Міхая Емінеску на садибі письменника А. Пумнула, що за адресою вул. Пумнула, 19.
О 10.30 - покладання квітів до пам'ятника Міхая Емінеску, що на розі вулиць Університетської та С. Бандери.
15 січня з 12.00
15 січня з 12.00
17 січня о 18.30
у Літературному Целанівському Центрі відбудеться презентація дуже очікуваного роману Максима Дупешка «Історія, варта цілого яблуневого саду», що вийшов у «Видавництві 21».
17 січня о 18.30
22 січня о 12.00
22 січня о 12.00
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Сепаратизм на Буковині. Вулиця Гоїв чи Героїв?

Вчора, 11:33 / Коментарів: 0
У Чернівцях діє кілька груп сепаратистів. І то різних. Одні - проти України, інші - проти Росії, а ще інші - проти Ізраїлю.

Сепаратизм на Буковині. Вулиця Гоїв чи Героїв?


Недавно на стіні міської синагоги хтось великими друкованими літерами зробив напис «Смерть жидам». І не пояснив, чому це вибраному народові світу повинна бути «смерть». Мабуть, той, хто писав, робив це несвідомо. Або навпаки, дуже свідомо. У Чернівцях залишилося небагато євреїв. Але комусь таки треба було цих небагатьох налаштувати проти інших націй. Провокація не дала бажаних результатів. Буковинська толерантність таки сильніша за сепаратистську ненависть і агресію.

Сепаратизм на Буковині. Вулиця Гоїв чи Героїв?


Не минуло й півроку, як стався інший випадок. На вулиці Головній на зупинці тролейбуса була реклама. Неважливо, що рекламувалось. Головне - назва вулиці, де розміщений об`єкт реклами, «Героїв Майдану». Хтось вирізав з напису дві літери - «е» і «р». Й таким чином вулиця «Героїв» перетворилася у вулицю «Гоїв». Зміст, сематика і навіть ідеологія змінились. Знову ж, невидимі сепаратисти зробили спробу протиставити людей, посіяли зерна розбрату.

Найгірше те, що у місті та області роблять вигляд, ніби нічого не сталось. Ми пам`ятаємо, як на вулицях Донецька і Луганська спершу з`являлися георгіївські стрічки. Вони були нібито безневинні. На них не звертали уваги. І враз ці стрічки стали символами кривавої ненависті росіян до українців. Потім з`явились російські триколори, за ними - зовсім не толерантні «зелені чоловічки». І запалала війна на Донбасі. Десятки тисяч вбитих, сотні тисяч поранених і бездомних. Ось результат нібито безневинних стрічок, прапорів, гасел і слів.

Шкода, що буковинські правоохоронці, СБУ, прокуратура не знайшли жодного провокатора-сепаратиста з числа тих, хто писав гасла ненависті, малював свастику на пам`ятнику Целану. Наші спецслужби зробили вигляд, що це неважливо і не варте їхньої праці. Ні Крим, ні Донбас досі нічому нас не навчили.
Прикро, що влада - як обласна, так і міська - зробила вигляд, що її це не стосується. І даремно. Бо якщо пролунає перший постріл чи проллється перша кров, першими відповідатимуть саме нинішні очільники міста і області.

Небезпечно промовчали і досі мовчать партійні лідери, осередки і громадські активісти. Вони або не розуміють небезпеки, яка криється у таких, на перший погляд, нібито невинних написах на парканах, або підло вичікують, хто у кого першим кине камінь. На тлі такої байдужості та недалекоглядності керівників, правоохоронців і партійців на Буковині активно діють шкідники, котрим не подобається толерантний наш край, наше місто і наші люди.
Хтось починає украй небезпечні ігри. Допоки СБУ не знайде і не заарештує цих сепаратистів, напруга на Буковині зростатиме.
Петро КОБЕВКО
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