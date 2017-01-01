У Чернівцях діє кілька груп сепаратистів. І то різних. Одні - проти України, інші - проти Росії, а ще інші - проти Ізраїлю.Недавно на стіні міської синагоги хтось великими друкованими літерами зробив напис «Смерть жидам». І не пояснив, чому це вибраному народові світу повинна бути «смерть». Мабуть, той, хто писав, робив це несвідомо. Або навпаки, дуже свідомо. У Чернівцях залишилося небагато євреїв. Але комусь таки треба було цих небагатьох налаштувати проти інших націй. Провокація не дала бажаних результатів. Буковинська толерантність таки сильніша за сепаратистську ненависть і агресію.Не минуло й півроку, як стався інший випадок. На вулиці Головній на зупинці тролейбуса була реклама. Неважливо, що рекламувалось. Головне - назва вулиці, де розміщений об`єкт реклами, «Героїв Майдану». Хтось вирізав з напису дві літери - «е» і «р». Й таким чином вулиця «Героїв» перетворилася у вулицю «Гоїв». Зміст, сематика і навіть ідеологія змінились. Знову ж, невидимі сепаратисти зробили спробу протиставити людей, посіяли зерна розбрату.Найгірше те, що у місті та області роблять вигляд, ніби нічого не сталось. Ми пам`ятаємо, як на вулицях Донецька і Луганська спершу з`являлися георгіївські стрічки. Вони були нібито безневинні. На них не звертали уваги. І враз ці стрічки стали символами кривавої ненависті росіян до українців. Потім з`явились російські триколори, за ними - зовсім не толерантні «зелені чоловічки». І запалала війна на Донбасі. Десятки тисяч вбитих, сотні тисяч поранених і бездомних. Ось результат нібито безневинних стрічок, прапорів, гасел і слів.Шкода, що буковинські правоохоронці, СБУ, прокуратура не знайшли жодного провокатора-сепаратиста з числа тих, хто писав гасла ненависті, малював свастику на пам`ятнику Целану. Наші спецслужби зробили вигляд, що це неважливо і не варте їхньої праці. Ні Крим, ні Донбас досі нічому нас не навчили.Прикро, що влада - як обласна, так і міська - зробила вигляд, що її це не стосується. І даремно. Бо якщо пролунає перший постріл чи проллється перша кров, першими відповідатимуть саме нинішні очільники міста і області.Небезпечно промовчали і досі мовчать партійні лідери, осередки і громадські активісти. Вони або не розуміють небезпеки, яка криється у таких, на перший погляд, нібито невинних написах на парканах, або підло вичікують, хто у кого першим кине камінь. На тлі такої байдужості та недалекоглядності керівників, правоохоронців і партійців на Буковині активно діють шкідники, котрим не подобається толерантний наш край, наше місто і наші люди.Хтось починає украй небезпечні ігри. Допоки СБУ не знайде і не заарештує цих сепаратистів, напруга на Буковині зростатиме.Петро КОБЕВКО