Оновлено довідники податкових пільг

Державна фіскальна служба затвердила Довідники пільг, наданих чинним законодавством по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів, станом на 31.12.16 р., а саме:
– Довідник №81/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;
– Довідник №81/2 інших податкових пільг.
При заповненні Звіту про суми податкових пільг за IV квартал 2016 року (останній строк подання звіту – 9 лютого 2017 року) слід користуватися зазначеними довідниками.
Форма Звіту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року №1233 «Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг». Про це інформує відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.