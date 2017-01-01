в приміщенні учбово-методичного центру Буковини за адресою: м. Чернівці, вул. Й. Главки, 1-а відбудеться зустріч з Ярославою Музиченко – журналістом, етнологом, етнопедагогом, автором видань для дітей «Великдень», «Від Романа до Йордана», організатором і керівником Українського центру етнопедагогіки, методистом Національного музею історії України. Захід відбувається відповідно Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (наказ МОН України № 641 від 16.06.2015) та на виконання Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 рр. (Указ президента України №380 /2015).
У програмі зустрічі:
· Презентація Українського центру етнопедагогіки.
· Розповідь про Семінар-тренінг з етнопедагогіки: його ідею, перебіг та результати на сьогодні.
· Презентація методичного посібника «Етнопедагогіка».
· Презентація пізнавальних програм Національного музею історії України спільно з Українським центром етнопедагогіки.
· Дискусія на тему «Розвивальний і арт-терапевтичний ресурс етнопедагогіки в сьогоденні».
· Майстер-клас: інтерактивні технології й етнопедагогіка.