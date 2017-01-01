На Буковині затримали прикордонника-хабарника

Прикордонники спільно з СБУ та військовою прокуратурою затримали військовослужбовця під час отримання 1000 євро хабаря. Про це інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону.Протидія корупції, поряд із забезпеченням безпеки на державному кордоні, є одним із пріоритетних питань для Державної прикордонної служби України. У рамках заходів в боротьбі з хабарництвом нині у відомстві стартувала чергова антикорупційна акція «Вільні від корупції». Основні заходи мають на меті закріпити у персоналу якості нетерпимості до корупційних проявів.Варто відмітити позитивні зрушення у створенні ефективної системи запобігання і протидії корупції. Значно збільшуються випадки відмов прикордонників від хабарів, які пропонують громадяни. Активно працюють підрозділи внутрішньої та власної безпеки прикордонного відомства у взаємодії з іншими правоохоронними органами.В той же час Держприкордонслужба жорстко реагує на будь-які спроби зловживань, а впроваджені заходи дозволяють оперативно, в тому числі і з колегами з інших правоохоронних органів, викривати не чистих на руку прикордонників.Черговим результатом такої співпраці стало виявлення та затримання на Буковині прикордонника, який за гроші планував сприяти незаконному переміщенню сигарет через кордон.Так, спільною міжвідомчою групою у складі співробітників СБУ в Чернівецькій області, військової прокуратури та внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби сьогодні при спробі отримання неправомірної вигоди на околиці н.п. Вижниця був затриманий один з офіцерів Чернівецького прикордонного загону. Військовослужбовець саме планував отримати 1000 євро за сприяння у незаконному переміщенні 20 ящиків тютюнових виробів. Військовослужбовця затримано. Тривають невідкладні слідчі дії.Наголосимо, що позиція Держприкордонслужби і надалі буде безкомпромісною до будь-яких корупційних проявів і зловживань, а курс на подолання корупції залишається незмінним. Також звертаємося до усіх громадян не пропонувати кошти посадовим особами прикордонного відомства, а у разі вимагання від вас хабара негайно повідомляти на телефон гарячої лінії. Лише спільними зусиллями вдасться подолати таке ганебне явище як корупція.