З ЦІЛИМ ЯБЛУНЕВИМ САДОМ У ЧЕРНІВЦЯХ

17 січня у Літературному Целанівському Центрі відбудеться презентація дуже очікуваного роману Максима Дупешка «Історія, варта цілого яблуневого саду», що вийшов у «Видавництві 21». Початок презентації о 18.30.
Саме з презентації у Літературному Целанівському Центрі стартує промотур Максима Дупешка з його книгою. Тур охопить 18 міст України і триватиме понад місяць. Автор представить свій роман досить широкій цільовій аудиторії, яку, без сумнівів, зможе зацікавити, адже «Історія, варта цілого яблуневого саду» – це локальна історія з універсальними змістами і смислами. Чернівці, які є основним тлом і контекстом роману, – це ніщо інше, як модель Європи. А в долях так званих маленьких людей кожен зможе побачити, відчути, впізнати частку, а то й значну долю, своєї родинної історії.
17 січня читачі матимуть можливість першими почути від автора про його роман, історію роботи над ним, реальні факти, вимисли і домисли, про персонажів та їхні долі, прототипів, про те, як і із чого письменник збирав цей непростий, химерний, але такий колоритний і винятковий світ Чернівців.
Звісно, Максим Дупешко поділиться своїми передчуттями щодо промотуру, очікуваннями і тим, який найголовніший меседж він готує для зустрічей зі своїми читачами.