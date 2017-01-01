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Новини
20:33
11 січня

З ЦІЛИМ ЯБЛУНЕВИМ САДОМ У ЧЕРНІВЦЯХ

18:56
11 січня

Ремонтні роботи завершені на теплотрасі

18:53
11 січня

У Чернівцях рятувальники провели рейд щодо безпечного відпочинку на кризі

14:18
11 січня

Розвиток системи електронних послуг

14:17
11 січня

Затверджено Порядок надання інформації ПФУ на запити органів ДВС та приватних виконавців

14:15
11 січня

Працівнику Чернівецької міської ради незаконно надали приміщення для відновлення під житло

14:11
11 січня

Комісія встановить причини отруєння чадним газом двох людей у Чернівцях

13:10
11 січня

Протягом доби у Чернівцях виникло 5 пожеж

13:00
11 січня

Частина Чернівців через аварію тимчасово без теплопостачання

12:18
11 січня

Засади організації та повноваження Вищої ради правосуддя

12:16
11 січня

Іноземній друкованій продукції антиукраїнського змісту обмежено доступу на український ринок

12:05
11 січня

Минулий рік чернівецькі спрощенці завершили з результатом – 121,2 млн. грн. до бюджету

12:04
11 січня

Оновлено довідник типів об’єктів оподаткування

12:03
11 січня

На відновлення екології чернівецький бізнес сплатив 1,8 млн. грн.

12:01
11 січня

Час декларувати доходи за минулий рік

10:32
11 січня

У зв'язку з аварією в районі аеропорту не буде води

17:38
10 січня

На Путильщині утворено ще дві об’єднані територіальні громади

14:25
10 січня

Як захиститися від переохолодження та обмороження

14:24
10 січня

Обережно! Тонка крига

13:38
10 січня

У Чернівцях відбудуться змагання з автомодельного спорту

13:23
10 січня

Чернівецьке обласне управління лісомисливського господарства нарівні з іншими службами стоїть на заваді поширення пташиного грипу

13:20
10 січня

Сільгоспвиробники повинні зареєструвати податкові накладні до 15 січня 2017 року

13:19
10 січня

Минулий рік чернівецькі спрощенці завершили з результатом – 121,2 млн. грн. до бюджету

11:45
10 січня

За скоєне буковинець отримав справедливе покарання

11:32
10 січня

Затверджено Порядок здійснення контролю у сфері держреєстрації

Всі Новини »
Колонка автора

Сергій Грабовський:

Скандальна стаття олігарха Пінчука у дзеркалі соціології Скандальна стаття олігарха Пінчука у дзеркалі соціологіїСкандальна стаття українського олігарха Віктора Пінчука у американському виданні The Wall Street Journal, опублікована під завісу минулого року, де поміж інших «поступок» Росії пропонувалося де-факто визнати анексію нею Криму, – це не просто «озвучення російських інтересів» і «план капітуляції України». Це ще й відображення настроїв певної частини українського суспільства, а разом із тим – інструмент ще більшого розбурхування таких настроїв. Ті, хто готував цю статтю для Пінчука, як і ті, хто публічно підтримав проведені в ній ідеї, уважно вивчили – на відміну від їхніх опонентів – дані останніх соціологічних досліджень.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ... ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ...Відходить у минуле важкий 2016 рік. Чимало українців сумно жартує: не Новий рік святкуємо, а радіємо, що вижили у старому. Адже рік, що минає, був переповнений різноманітними подіями, серед яких чимало було нерадісних. Згадаймо ж найважливіші з них.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Бурбак проганяє Фірташа з Чернівців Бурбак проганяє Фірташа з ЧернівцівТрадиційна прес-конференція народного депутата Максима Бурбака при Миколі Федоруку напередодні Нового року відбулася у Чернівцях.
Лідер фракції «Народний Фронт» у ВРУ спочатку підбив підсумок роботи уряду та особисто голови, нашого земляка Арсенія Яценюка.
Він вважає (і не тільки він), що Яценюк врятував Україну від руїни у 2014 році. А далі заклав основи для руху реформ у державі.
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Що, Де, Коли
14 січня о 10.30
14 січня о 10.30
14 січня о 11.00
керівництво виконавчої та представницької влади краю спільно з іноземними делегаціями візьмуть участь у відкритті фестивалю народної творчості «Вашківецька маланка» у місті Вашківці Вижницького району.
Також заплановано відвідування фестивалю традиційної культури «Красноїльська маланка» у смт. Красноїльськ Сторожинецького району.
15 січня о 09.30
з нагоди 167-ї річниці від дня народження поета, публіциста, громадсько-культурного діяча Міхая Емінеску відбудеться покладання квітів до погруддя Міхая Емінеску на садибі письменника А. Пумнула, що за адресою вул. Пумнула, 19.
О 10.30 - покладання квітів до пам'ятника Міхая Емінеску, що на розі вулиць Університетської та С. Бандери.
15 січня з 12.00
15 січня з 12.00
17 січня о 18.30
у Літературному Целанівському Центрі відбудеться презентація дуже очікуваного роману Максима Дупешка «Історія, варта цілого яблуневого саду», що вийшов у «Видавництві 21».
17 січня о 18.30
22 січня о 12.00
22 січня о 12.00
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00


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У Чернівцях рятувальники провели рейд щодо безпечного відпочинку на кризі

Вчора, 18:53 / Коментарів: 0
Чимало людей взимку полюбляють проводити свій вільний час на водоймах, вкритих кригою. Проте катання на ковзанах чи риболовля на льоду можуть перетворитися із приємного відпочинку на небезпечне явище, якщо не дотримуватись певних правил поведінки на кризі. Тому з метою попередження травмування і загибелі людей на льоду 11 січня рятувальники Управління ДСНС України у Чернівецькій області спільно з представниками місцевих ЗМІ провели попереджувальний рейд на водоймах міста Чернівці, під час якого навчили мешканців, як уберегтися від нещасних випадків на кризі.
Так, на озері, що знаходиться на вул. Комарова в обласному центрі, зібралося кілька десятків дітей та дорослих, яким рятувальники наголосили на важливості дотримання правил безпеки під час відпочинку на льоду. Спілкуючись з людьми, фахівці Управління ДСНС наголосили краянам, що взимку виходити на лід можна тільки тоді, коли впевнений у його міцності. Зокрема, міцною вважається крига, товщина якої не менше 12 сантиметрів (для однієї людини) і вона має синій чи зелений відтінок. Для групового виходу на лід товщина крижаного покриву повинна бути не менше 25 сантиметрів. Любителям зимової риболовлі рятувальники пояснили, як діяти, щоб улюблене хобі не мало трагічних наслідків. Працівники Управління розповіли, що не можна пробивати лунки близько одна до одної, на переправах, ловити рибу поблизу вимоїн та занадто далеко від берега. Також рятувальники звернули особливу увагу на небезпеку вживання спиртних напоїв під час відпочинку на кризі. Фахівці пояснили відпочивальникам, що в нетверезому стані людина не повністю координує свої дії, тому є великий ризик провалитися під лід.
Наостанок рятувальники нагадали мешканцям, які речі потрібно мати із собою під час відпочинку на кризі, щоб скористатися ними в скрутній ситуації. А також закликали батьків не дозволяти дітям виходити на замерзлу поверхню водойм без нагляду дорослих та відпочивати далеко від берега.
У ході профілактичного рейду фахівці Управління ДСНС вручили дорослим та дітям листівки з правилами безпеки та нагадали, що при будь-якій надзвичайній ситуації потрібно телефонувати до Служби порятунку за номером 101.
Загалом подібні заходи зараз проводяться у всіх районах Чернівецької області, під час яких рятувальники навчають місцевих жителів, як зробити свій відпочинок на кризі приємним та безпечним.



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