У Чернівцях рятувальники провели рейд щодо безпечного відпочинку на кризі

Чимало людей взимку полюбляють проводити свій вільний час на водоймах, вкритих кригою. Проте катання на ковзанах чи риболовля на льоду можуть перетворитися із приємного відпочинку на небезпечне явище, якщо не дотримуватись певних правил поведінки на кризі. Тому з метою попередження травмування і загибелі людей на льоду 11 січня рятувальники Управління ДСНС України у Чернівецькій області спільно з представниками місцевих ЗМІ провели попереджувальний рейд на водоймах міста Чернівці, під час якого навчили мешканців, як уберегтися від нещасних випадків на кризі.

Так, на озері, що знаходиться на вул. Комарова в обласному центрі, зібралося кілька десятків дітей та дорослих, яким рятувальники наголосили на важливості дотримання правил безпеки під час відпочинку на льоду. Спілкуючись з людьми, фахівці Управління ДСНС наголосили краянам, що взимку виходити на лід можна тільки тоді, коли впевнений у його міцності. Зокрема, міцною вважається крига, товщина якої не менше 12 сантиметрів (для однієї людини) і вона має синій чи зелений відтінок. Для групового виходу на лід товщина крижаного покриву повинна бути не менше 25 сантиметрів. Любителям зимової риболовлі рятувальники пояснили, як діяти, щоб улюблене хобі не мало трагічних наслідків. Працівники Управління розповіли, що не можна пробивати лунки близько одна до одної, на переправах, ловити рибу поблизу вимоїн та занадто далеко від берега. Також рятувальники звернули особливу увагу на небезпеку вживання спиртних напоїв під час відпочинку на кризі. Фахівці пояснили відпочивальникам, що в нетверезому стані людина не повністю координує свої дії, тому є великий ризик провалитися під лід.

Наостанок рятувальники нагадали мешканцям, які речі потрібно мати із собою під час відпочинку на кризі, щоб скористатися ними в скрутній ситуації. А також закликали батьків не дозволяти дітям виходити на замерзлу поверхню водойм без нагляду дорослих та відпочивати далеко від берега.

У ході профілактичного рейду фахівці Управління ДСНС вручили дорослим та дітям листівки з правилами безпеки та нагадали, що при будь-якій надзвичайній ситуації потрібно телефонувати до Служби порятунку за номером 101.

Загалом подібні заходи зараз проводяться у всіх районах Чернівецької області, під час яких рятувальники навчають місцевих жителів, як зробити свій відпочинок на кризі приємним та безпечним.







