Розвиток системи електронних послуг

Уряд схвалив Концепцію розвитку системи надання електронних послуг. Метою Концепції є визначення напрямів, механізмів і строків формування ефективної системи надання електронних послуг в Україні для задоволення інтересів фізичних та юридичних осіб через розвиток і підтримку доступних та прозорих, безпечних та не корупційних, найменш затратних, швидких та зручних електронних послуг.

У Концепції уведено терміни:

1) автентифікація — електронний процес, який дає змогу підтвердити електронну ідентифікацію фізичної, юридичної особи, інформаційної, телекомунікаційної, інформаційно-телекомунікаційної системи, а також походження та цілісність електронних даних;

2) електронна ідентифікація — процес використання ідентифікаційних даних особи в електронній формі, які однозначно визначають фізичну, юридичну особу або представника юридичної особи;

3) електронна послуга — адміністративна та інша публічна послуга, що надається суб’єкту звернення в електронній формі за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем.

Метою Концепції є визначення напрямів, механізму і строків формування ефективної системи електронних послуг в Україні для задоволення інтересів фізичних та юридичних осіб через розвиток і підтримку доступних та прозорих, безпечних і некорупційних, найменш затратних, швидких та зручних електронних послуг.

Досягнення мети Концепції базується на таких принципах:

- орієнтація на споживача;

- доступність;

- безпека та захист персональних даних;

- дебюрократизація та адміністративне спрощення;

- прозорість;

- збереження електронної інформації;

- відкритість та повторне використання ;

- технологічна нейтральність;

- ефективність і результативність.

Реалізація Концепції передбачена на період до 2020 року за трьома етапами.

Формування єдиної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктур-ри, яка забезпечує надання електронних послуг, повинно здійснюватися за концептуальною моделлю системи електронних послуг.

Концептуальна модель використовує сервіс-орієнтований підхід, модульний принцип з метою поєднання та повторного використання її компонентів під час запровадження нових електронних послуг та є достатньо універсальною для застосування як на місцевому, так і на національному рівні.

Концептуальна модель поєднує три рівні:

- рівень даних — нижчий рівень концептуальної моделі, який містить компоненти для формування електронних послуг;

- рівень взаємодії — центральний рівень концептуальної моделі, який використовується для забезпечення автоматизованого обміну електронними даними та електронними документами між її компонентами;

- презентаційний рівень — вищий рівень концептуальної моделі, який повинен реалізовуватися на базі єдиного державного порталу адміністративних послуг, у тому числі інтегрованих в нього інших порталів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що функціонують та взаємодіють згідно з єдиними визначеними вимогами.

Презентаційний рівень повинен забезпечувати реалізацію принципу єдиного вікна (“one-stop-shop”).

Реалізація Концепції дасть змогу:

- покращити якість надання адміністративних послуг для громадян та суб’єктів господарювання відповідно до європейських вимог;

- підвищити ефективність роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування і досягти якісно нового рівня управління державою, що базується на принципах результативності, ефективності, прозорості, відкритості, доступності та підзвітності;

- забезпечити необхідну мобільність і конкурентоспроможність громадян та суб’єктів господарювання у сучасних економічних умовах;

- зменшити ризик корупції під час надання адміністративних послуг;

- покращити інвестиційну привабливість, діловий клімат та конкурентоспро¬мо-жність держави;

- стимулювати розвиток інформаційного суспільства в Україні.

Концепція повністю узгоджується із стратегічними напрямками діяльності Асоціації міст у сфері електронного врядування.



Зоя ФЕДИК

провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області