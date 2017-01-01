Затверджено Порядок надання інформації ПФУ на запити органів ДВС та приватних виконавців

Мін'юст та Пенсійний фонд прийняли наказ від 07.12.16 р. № 3596/5, 28-1 "Про затвердження Порядку надання інформації Пенсійним фондом України на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців. Про порядок надання інформації Пенсійним фондом України на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців".
Цей Порядок визначає процедуру надання інформації Пенсійним фондом про осіб - боржників, які отримують пенсії, та інформації про джерела отримання доходів боржників-фізосіб на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців.
Відповідно до цього Порядку Пенсійний фонд надає інформацію про фізосіб-боржників, які отримують пенсії, розмір їх пенсій та найменування органу Пенсійного фонду, на обліку в якому перебуває боржник, та інформацію про фізосіб - боржників, які працюють за трудовими та цивільно-правовими договорами, про їх останнє місце роботи.
Дані відправляються та передаються в електронній формі засобами телекомунікаційного зв'язку з дотриманням вимог Законів "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".
При обміні інформацією згідно з цим Порядком суб'єкти інформаційного обміну впроваджують організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації з обмеженим доступом, що передається.
Інформація, що передається, обробляється з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та використовується органами державної виконавчої служби та приватними виконавцями виключно з метою реалізації забезпечення належного виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) в порядку, встановленому Законом "Про виконавче провадження", і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.
Людмила ПИЛИПІВ
провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області