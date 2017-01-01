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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
20:33
11 січня

З ЦІЛИМ ЯБЛУНЕВИМ САДОМ У ЧЕРНІВЦЯХ

18:56
11 січня

Ремонтні роботи завершені на теплотрасі

18:53
11 січня

У Чернівцях рятувальники провели рейд щодо безпечного відпочинку на кризі

14:18
11 січня

Розвиток системи електронних послуг

14:17
11 січня

Затверджено Порядок надання інформації ПФУ на запити органів ДВС та приватних виконавців

14:15
11 січня

Працівнику Чернівецької міської ради незаконно надали приміщення для відновлення під житло

14:11
11 січня

Комісія встановить причини отруєння чадним газом двох людей у Чернівцях

13:10
11 січня

Протягом доби у Чернівцях виникло 5 пожеж

13:00
11 січня

Частина Чернівців через аварію тимчасово без теплопостачання

12:18
11 січня

Засади організації та повноваження Вищої ради правосуддя

12:16
11 січня

Іноземній друкованій продукції антиукраїнського змісту обмежено доступу на український ринок

12:05
11 січня

Минулий рік чернівецькі спрощенці завершили з результатом – 121,2 млн. грн. до бюджету

12:04
11 січня

Оновлено довідник типів об’єктів оподаткування

12:03
11 січня

На відновлення екології чернівецький бізнес сплатив 1,8 млн. грн.

12:01
11 січня

Час декларувати доходи за минулий рік

10:32
11 січня

У зв'язку з аварією в районі аеропорту не буде води

17:38
10 січня

На Путильщині утворено ще дві об’єднані територіальні громади

14:25
10 січня

Як захиститися від переохолодження та обмороження

14:24
10 січня

Обережно! Тонка крига

13:38
10 січня

У Чернівцях відбудуться змагання з автомодельного спорту

13:23
10 січня

Чернівецьке обласне управління лісомисливського господарства нарівні з іншими службами стоїть на заваді поширення пташиного грипу

13:20
10 січня

Сільгоспвиробники повинні зареєструвати податкові накладні до 15 січня 2017 року

13:19
10 січня

Минулий рік чернівецькі спрощенці завершили з результатом – 121,2 млн. грн. до бюджету

11:45
10 січня

За скоєне буковинець отримав справедливе покарання

11:32
10 січня

Затверджено Порядок здійснення контролю у сфері держреєстрації

Всі Новини »
Колонка автора

Сергій Грабовський:

Скандальна стаття олігарха Пінчука у дзеркалі соціології Скандальна стаття олігарха Пінчука у дзеркалі соціологіїСкандальна стаття українського олігарха Віктора Пінчука у американському виданні The Wall Street Journal, опублікована під завісу минулого року, де поміж інших «поступок» Росії пропонувалося де-факто визнати анексію нею Криму, – це не просто «озвучення російських інтересів» і «план капітуляції України». Це ще й відображення настроїв певної частини українського суспільства, а разом із тим – інструмент ще більшого розбурхування таких настроїв. Ті, хто готував цю статтю для Пінчука, як і ті, хто публічно підтримав проведені в ній ідеї, уважно вивчили – на відміну від їхніх опонентів – дані останніх соціологічних досліджень.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ... ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ...Відходить у минуле важкий 2016 рік. Чимало українців сумно жартує: не Новий рік святкуємо, а радіємо, що вижили у старому. Адже рік, що минає, був переповнений різноманітними подіями, серед яких чимало було нерадісних. Згадаймо ж найважливіші з них.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Бурбак проганяє Фірташа з Чернівців Бурбак проганяє Фірташа з ЧернівцівТрадиційна прес-конференція народного депутата Максима Бурбака при Миколі Федоруку напередодні Нового року відбулася у Чернівцях.
Лідер фракції «Народний Фронт» у ВРУ спочатку підбив підсумок роботи уряду та особисто голови, нашого земляка Арсенія Яценюка.
Він вважає (і не тільки він), що Яценюк врятував Україну від руїни у 2014 році. А далі заклав основи для руху реформ у державі.
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Що, Де, Коли
14 січня о 10.30
14 січня о 10.30
14 січня о 11.00
керівництво виконавчої та представницької влади краю спільно з іноземними делегаціями візьмуть участь у відкритті фестивалю народної творчості «Вашківецька маланка» у місті Вашківці Вижницького району.
Також заплановано відвідування фестивалю традиційної культури «Красноїльська маланка» у смт. Красноїльськ Сторожинецького району.
15 січня о 09.30
з нагоди 167-ї річниці від дня народження поета, публіциста, громадсько-культурного діяча Міхая Емінеску відбудеться покладання квітів до погруддя Міхая Емінеску на садибі письменника А. Пумнула, що за адресою вул. Пумнула, 19.
О 10.30 - покладання квітів до пам'ятника Міхая Емінеску, що на розі вулиць Університетської та С. Бандери.
15 січня з 12.00
15 січня з 12.00
17 січня о 18.30
у Літературному Целанівському Центрі відбудеться презентація дуже очікуваного роману Максима Дупешка «Історія, варта цілого яблуневого саду», що вийшов у «Видавництві 21».
17 січня о 18.30
22 січня о 12.00
22 січня о 12.00
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00


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Затверджено Порядок надання інформації ПФУ на запити органів ДВС та приватних виконавців

Вчора, 14:17 / Коментарів: 0
Мін'юст та Пенсійний фонд прийняли наказ від 07.12.16 р. № 3596/5, 28-1 "Про затвердження Порядку надання інформації Пенсійним фондом України на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців. Про порядок надання інформації Пенсійним фондом України на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців".
Цей Порядок визначає процедуру надання інформації Пенсійним фондом про осіб - боржників, які отримують пенсії, та інформації про джерела отримання доходів боржників-фізосіб на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців.
Відповідно до цього Порядку Пенсійний фонд надає інформацію про фізосіб-боржників, які отримують пенсії, розмір їх пенсій та найменування органу Пенсійного фонду, на обліку в якому перебуває боржник, та інформацію про фізосіб - боржників, які працюють за трудовими та цивільно-правовими договорами, про їх останнє місце роботи.
Дані відправляються та передаються в електронній формі засобами телекомунікаційного зв'язку з дотриманням вимог Законів "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".
При обміні інформацією згідно з цим Порядком суб'єкти інформаційного обміну впроваджують організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації з обмеженим доступом, що передається.
Інформація, що передається, обробляється з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та використовується органами державної виконавчої служби та приватними виконавцями виключно з метою реалізації забезпечення належного виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) в порядку, встановленому Законом "Про виконавче провадження", і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.

Людмила ПИЛИПІВ
провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області



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