Працівнику Чернівецької міської ради незаконно надали приміщення для відновлення під житло

Керівник Чернівецької місцевої прокуратури звернувся до Першотравневого районного суду м. Чернівці з позовною заявою про визнання незаконним та скасування рішень виконавчого комітету Чернівецької міської ради відповідно до яких одному з працівників Чернівецької міської ради незаконно передано для відновлення під житло нежитлові приміщення загальною площею 99,20 кв.м
Встановлено, що вказані рішення прийняті всупереч вимог ст.ст.19, 24 Конституції України, ст.ст.26,30 Закону України «Про місцеве самоврядування» та ст.43 Житлового Кодексу України, тобто за межами повноважень.
За клопотанням прокурора на вказану квартиру накладено арешт до прийняття остаточного судового рішення.