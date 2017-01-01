Комісія встановить причини отруєння чадним газом двох людей у Чернівцях

В Управлінні Держпраці у Чернівецькій області створюється комісія розслідування технічних причин настання нещасного випадку при використанні газу у побуті, в якому постраждали двоє мешканців Чернівців 1979 та 2008 року народження.
Нещасний випадок мав місце близько 22 години вечора сьомого грудня у приватному помешканні на вулиці Донбасівській обласного центру.
За попередньою версією, нещасний випадок трапився унаслідок порушення правил безпеки при використання газу у побуті, а саме через потрапляння у приміщення продуктів згорання від роботи димохідного котла.
Як наслідок, мешканці квартири отруїлися чадним газом.
Комісія технічного розслідування, яку очолить головний державний інспектор відділу нагляду на виробництві, об’єктах підвищеної небезпеки, в машинобудуванні та енергетиці Сергій Андрієць Управління Держпраці у Чернівецькій області з’ясує остаточні обставини та причини настання нещасного випадку при використанні газу у побуті.