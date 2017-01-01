Протягом доби у Чернівцях виникло 5 пожеж

У Чернівцях на вул. Макаренка сталася пожежа в приміщенні гаража. Попередньою причиною пожежі стало коротке замкнення електромережі. Вогонь швидко поширився приміщенням та перекинувся на автомобіль всередині гаража. Пожежу помітив власник і відразу повідомив рятувальників. За викликом було направлено два відділення Державної пожежно-рятувальної частини № 2 м. Чернівців, які ліквідували пожежу в тих межах, в яких застали на момент прибуття. У результаті вогнем було пошкоджено автомобіль та горище гаража. Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Ще одна пожежа у Чернівцях сталася на вул. Шевченка, де горіла господарська будівля. Оскільки в будівлі знаходились легкозаймисті матеріали – дрова, вугілля, тирса – вогонь миттєво охопив всю площу приміщення. Пожежу помітили господарі та зателефонували за номером 101. Вже за 5 хвилин на місці події працювали вогнеборці Державної пожежно-рятувальної частини № 1 м. Чернівців, які ліквідували пожежу. У результаті пожежі було знищено покриття будівлі та майно, що знаходились всередині приміщення.
Інші пожежі, що сталися протягом доби, мали місце у Кіцманському, Хотинському районах та м. Заставна.
Всього з початку року в Чернівецькій області виникло 43 пожежі, під час яких загинуло 6 людей. Більшість з цих пожеж трапилися у житловому секторі. Основними причинами виникнення пожеж стало коротке замкнення електромережі, порушення правил експлуатації печей та необережне поводження з вогнем. У зв’язку з цим Управління ДСНС України у Чернівецькій області звертається до жителів краю: дотримуйтесь правил пожежної безпеки та будьте обережними під час користування вогнем, щоб уберегти свою оселю від загорання та запобігти трагічним наслідкам.