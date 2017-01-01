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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
20:33
11 січня

З ЦІЛИМ ЯБЛУНЕВИМ САДОМ У ЧЕРНІВЦЯХ

18:56
11 січня

Ремонтні роботи завершені на теплотрасі

18:53
11 січня

У Чернівцях рятувальники провели рейд щодо безпечного відпочинку на кризі

14:18
11 січня

Розвиток системи електронних послуг

14:17
11 січня

Затверджено Порядок надання інформації ПФУ на запити органів ДВС та приватних виконавців

14:15
11 січня

Працівнику Чернівецької міської ради незаконно надали приміщення для відновлення під житло

14:11
11 січня

Комісія встановить причини отруєння чадним газом двох людей у Чернівцях

13:10
11 січня

Протягом доби у Чернівцях виникло 5 пожеж

13:00
11 січня

Частина Чернівців через аварію тимчасово без теплопостачання

12:18
11 січня

Засади організації та повноваження Вищої ради правосуддя

12:16
11 січня

Іноземній друкованій продукції антиукраїнського змісту обмежено доступу на український ринок

12:05
11 січня

Минулий рік чернівецькі спрощенці завершили з результатом – 121,2 млн. грн. до бюджету

12:04
11 січня

Оновлено довідник типів об’єктів оподаткування

12:03
11 січня

На відновлення екології чернівецький бізнес сплатив 1,8 млн. грн.

12:01
11 січня

Час декларувати доходи за минулий рік

10:32
11 січня

У зв'язку з аварією в районі аеропорту не буде води

17:38
10 січня

На Путильщині утворено ще дві об’єднані територіальні громади

14:25
10 січня

Як захиститися від переохолодження та обмороження

14:24
10 січня

Обережно! Тонка крига

13:38
10 січня

У Чернівцях відбудуться змагання з автомодельного спорту

13:23
10 січня

Чернівецьке обласне управління лісомисливського господарства нарівні з іншими службами стоїть на заваді поширення пташиного грипу

13:20
10 січня

Сільгоспвиробники повинні зареєструвати податкові накладні до 15 січня 2017 року

13:19
10 січня

Минулий рік чернівецькі спрощенці завершили з результатом – 121,2 млн. грн. до бюджету

11:45
10 січня

За скоєне буковинець отримав справедливе покарання

11:32
10 січня

Затверджено Порядок здійснення контролю у сфері держреєстрації

Всі Новини »
Колонка автора

Сергій Грабовський:

Скандальна стаття олігарха Пінчука у дзеркалі соціології Скандальна стаття олігарха Пінчука у дзеркалі соціологіїСкандальна стаття українського олігарха Віктора Пінчука у американському виданні The Wall Street Journal, опублікована під завісу минулого року, де поміж інших «поступок» Росії пропонувалося де-факто визнати анексію нею Криму, – це не просто «озвучення російських інтересів» і «план капітуляції України». Це ще й відображення настроїв певної частини українського суспільства, а разом із тим – інструмент ще більшого розбурхування таких настроїв. Ті, хто готував цю статтю для Пінчука, як і ті, хто публічно підтримав проведені в ній ідеї, уважно вивчили – на відміну від їхніх опонентів – дані останніх соціологічних досліджень.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ... ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ...Відходить у минуле важкий 2016 рік. Чимало українців сумно жартує: не Новий рік святкуємо, а радіємо, що вижили у старому. Адже рік, що минає, був переповнений різноманітними подіями, серед яких чимало було нерадісних. Згадаймо ж найважливіші з них.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Бурбак проганяє Фірташа з Чернівців Бурбак проганяє Фірташа з ЧернівцівТрадиційна прес-конференція народного депутата Максима Бурбака при Миколі Федоруку напередодні Нового року відбулася у Чернівцях.
Лідер фракції «Народний Фронт» у ВРУ спочатку підбив підсумок роботи уряду та особисто голови, нашого земляка Арсенія Яценюка.
Він вважає (і не тільки він), що Яценюк врятував Україну від руїни у 2014 році. А далі заклав основи для руху реформ у державі.
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Що, Де, Коли
14 січня о 10.30
14 січня о 10.30
14 січня о 11.00
керівництво виконавчої та представницької влади краю спільно з іноземними делегаціями візьмуть участь у відкритті фестивалю народної творчості «Вашківецька маланка» у місті Вашківці Вижницького району.
Також заплановано відвідування фестивалю традиційної культури «Красноїльська маланка» у смт. Красноїльськ Сторожинецького району.
15 січня о 09.30
з нагоди 167-ї річниці від дня народження поета, публіциста, громадсько-культурного діяча Міхая Емінеску відбудеться покладання квітів до погруддя Міхая Емінеску на садибі письменника А. Пумнула, що за адресою вул. Пумнула, 19.
О 10.30 - покладання квітів до пам'ятника Міхая Емінеску, що на розі вулиць Університетської та С. Бандери.
15 січня з 12.00
15 січня з 12.00
17 січня о 18.30
у Літературному Целанівському Центрі відбудеться презентація дуже очікуваного роману Максима Дупешка «Історія, варта цілого яблуневого саду», що вийшов у «Видавництві 21».
17 січня о 18.30
22 січня о 12.00
22 січня о 12.00
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00


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Протягом доби у Чернівцях виникло 5 пожеж

Вчора, 13:10 / Коментарів: 0
У Чернівцях на вул. Макаренка сталася пожежа в приміщенні гаража. Попередньою причиною пожежі стало коротке замкнення електромережі. Вогонь швидко поширився приміщенням та перекинувся на автомобіль всередині гаража. Пожежу помітив власник і відразу повідомив рятувальників. За викликом було направлено два відділення Державної пожежно-рятувальної частини № 2 м. Чернівців, які ліквідували пожежу в тих межах, в яких застали на момент прибуття. У результаті вогнем було пошкоджено автомобіль та горище гаража. Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Ще одна пожежа у Чернівцях сталася на вул. Шевченка, де горіла господарська будівля. Оскільки в будівлі знаходились легкозаймисті матеріали – дрова, вугілля, тирса – вогонь миттєво охопив всю площу приміщення. Пожежу помітили господарі та зателефонували за номером 101. Вже за 5 хвилин на місці події працювали вогнеборці Державної пожежно-рятувальної частини № 1 м. Чернівців, які ліквідували пожежу. У результаті пожежі було знищено покриття будівлі та майно, що знаходились всередині приміщення.
Інші пожежі, що сталися протягом доби, мали місце у Кіцманському, Хотинському районах та м. Заставна.
Всього з початку року в Чернівецькій області виникло 43 пожежі, під час яких загинуло 6 людей. Більшість з цих пожеж трапилися у житловому секторі. Основними причинами виникнення пожеж стало коротке замкнення електромережі, порушення правил експлуатації печей та необережне поводження з вогнем. У зв’язку з цим Управління ДСНС України у Чернівецькій області звертається до жителів краю: дотримуйтесь правил пожежної безпеки та будьте обережними під час користування вогнем, щоб уберегти свою оселю від загорання та запобігти трагічним наслідкам.
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