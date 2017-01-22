з нагоди 129-ї річниці від дня смерті Юрія Федьковича в обласному центрі відбудеться низка заходів:
о 09.30 - покладання квітів до пам'ятника поета (м. Чернівці, вул. Університетська);
о 10.00 - панахида та покладання квітів на могилі Ю. Федьковича (кладовище по вул. Зеленій).
м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 23 ( колишня Стасюка) відбудуться змагання в приміщенні Міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді.
керівництво виконавчої та представницької влади краю спільно з іноземними делегаціями візьмуть участь у відкритті фестивалю народної творчості «Вашківецька маланка» у місті Вашківці Вижницького району.
Також заплановано відвідування фестивалю традиційної культури «Красноїльська маланка» у смт. Красноїльськ Сторожинецького району.
з нагоди 167-ї річниці від дня народження поета, публіциста, громадсько-культурного діяча Міхая Емінеску відбудеться покладання квітів до погруддя Міхая Емінеску на садибі письменника А. Пумнула, що за адресою вул. Пумнула, 19.
О 10.30 - покладання квітів до пам'ятника Міхая Емінеску, що на розі вулиць Університетської та С. Бандери.