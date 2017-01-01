Засади організації та повноваження Вищої ради правосуддя

Верховна Рада ухвалила, а Президент підписав Закон від 21.12.2016 N 1798-VIII, який визначає статус, повноваження, засади організації та порядок діяльності Вищої ради правосуддя.
Вища рада правосуддя є колегіальним, незалежним конституційним органом державної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів, додержання норм Конституції і законів України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів.
Вища рада правосуддя здійснює, зокрема, такі повноваження:
- вносить подання про призначення судді на посаду;
- ухвалює рішення стосовно порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності;
- забезпечує здійснення дисциплінарним органом дисциплінарного провадження щодо судді;
- утворює органи для розгляду справ щодо дисциплінарної відповідальності суддів;
- розглядає скарги на рішення відповідних органів про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора;
- ухвалює рішення про звільнення судді з посади;
- надає згоду на затримання судді чи утримання його під вартою чи арештом;
- ухвалює рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя;
- вживає заходів щодо забезпечення авторитету правосуддя та незалежності суддів;
- ухвалює рішення про переведення судді з одного суду до іншого, рішення про відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації;
- ухвалює рішення про припинення відставки судді;
- погоджує кількість суддів у суді;
- надає обов'язкові до розгляду консультативні висновки щодо законопроектів з питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів, узагальнює пропозиції судів, органів та установ системи правосуддя стосовно законодавства щодо їх статусу та функціонування, судоустрою і статусу суддів;
- здійснює функції головного розпорядника коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення своєї діяльності; бере участь у визначенні видатків Державного бюджету України на утримання судів, органів та установ системи правосуддя;
- призначає на посаду та звільняє з посади Голову Державної судової адміністрації України, його заступників;
- здійснює інші повноваження, визначені цим Законом та Законом "Про судоустрій і статус суддів".
Закон набув чинності 5 січня 2017 року у зв'язку з його опублікуванням у газеті "Голос України" від 04.01.2017 N 1.
З дня набрання чинності цим Законом втрачає чинність Закон "Про Вищу раду юстиції".
Людмила ПИЛИПІВ
провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області