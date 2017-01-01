Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що станом на 29.12.2016 року оновлено довідник типів об’єктів оподаткування.
Нагадаємо, що платники зобов’язані повідомляти про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП, яка подається протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.
Рекомендований довідник типів об’єктів оподаткування оприлюднено на офіційному веб-сайті Державної фіскальної служби України за посиланням: (http: //sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/127294.html).