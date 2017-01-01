Упродовж 2016-го року платники податків, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, сплатили 1765,9 тис. грн. екологічного податку, що на 602,6 тис. грн., або більш як на третину перевищує показники 2015-го року.
Із цієї суми 1412,7 тис. грн. зараховано до місцевого бюджету, а 353,2 тис. грн. – до державної казни.
Близько 90 відсотків віл загальної суми надходжень екологічного податку у Чернівцях сплачують платники, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення.
Відповідно до Податкового кодексу Україні, платниками екологічного податку є суб’єкти господарювання, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються:
– викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;
– скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти;
– розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання);
– утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);
– тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.