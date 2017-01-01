Депутати міськради Чернівців від "Самопомочі" розповіли, чому досі не склали мандати

Депутати фракції “Самопоміч” у Чернівецькій міській раді ще на брифігу у грудні запевняли, що готові скласти депутатські повноваження і не тримаються за свої крісла. Втім, тепер усі ставлять одну умову: написати заяви про складення повноважень повинні водночас всі шестеро членів фракції. Так і триває: повноваження скласти готові, проте не складають.Кореспондент molbuk.ua опитала всіх шістьох депутатів від фракції “Самопоміч” Чернівецької міської ради, чи написали вони заяви про здачу своїх депутатських мандатів і коли вони готові ці заяви оприлюднити.- Було сказано, що складають повноваження всі шестеро депутатів. Моя заява вже є написана. І я її подаю тільки тоді, коли вся фракція буде готова. Це питання буквально декількох годин: зібралися і подали. А так як нема погодження всіх шістьох... Нехай кожен скаже конкретно, хто не готовий, хто не хоче писати заяви.- Так як ми й заявляли, я готовий скласти свої повноваження. І написав відповідну заяву. Затримка в тім, по-перше, що всі шестеро мають написати заяву. Це ж якось має бути публічно. Всі шестеро зібралися, чи голова фракції, чи голова обласного осередку. Віднесли заяви, запросили журналістів, дали прес-конференцію. Щоби це було публічно, не було якихось кулуарних домовленостей. Сам я один писати заяву не планую. Має ж підтримуватися командний дух.- Як я й раніше заявляла, ми говорили про те, що всі шестеро пишемо заяву. Я була однією із перших — до цього всього, коли приїхав пан Березюк. Заявляла про те, що якщо ми якось не так працюємо, як вважає керівництво або не погоджується, я готова написати заяву. І тоді заявляла хлопцям: пишемо всі шестеро, подаємо, разом із вами йдемо в територіальну виборчу комісію і без проблем. Ми працюємо, з фракцією спілкуємося. Коли дійдемо до спільного рішення, що всі шестеро пишемо, то пишемо. Девіз “Самопомочі” - у єдності сили. Ми прийшли з цим девізом єдності сили. У єдності пишемо заяви, у єдності їх подаємо до ТВК.- Заява вже написана, заява у мене вже є. Заяви написали четверо колег, включаючи мене. На цих заявах немає тільки дат. Коли всі шість заяв будемо мати, тоді пустимо їх у хід. Поки що заяви тримаю, вони знаходяться у мене. У нас була така усна домовленість, що пишемо заяви всі разом. Свого роду джентельменська угода, домовленість із партією: якщо ідуть всі, то всі. Це була їхня пропозиція, їхня рекомендація. І попередньо обговорювався варіант, що шестеро людей ідуть, шестеро людей приходять.- Четверо депутатів із фракції "Самопоміч" заявили, що хочуть написати заяви. Спитайте тих чотирьох осіб, чому вони не написали заяви. Треба звертатися до тих панів депутатів, хто проводив ту прес-конференцію, хто був на ній присутній. Я не обіцяв, що напишу заяву про складення депутатських повноважень. Але якщо йде мова про якусь солідарність, то певною мірою, звичайно, я згоден. Якщо ті четверо людей напишуть заяви і рада проголосує про їх усунення від виконання обов'язків депутатів, я також складу повноваження. Без питань.- Я готовий також написати заяву. Я не тримаюся за депутатське крісло. Але тільки за тієї умови, що четверо моїх колег по фракції пишуть перші і подають на голосування депутатського корпусу. Я публічно заявляю, що якщо депутати підтримують відібрання депутатського мандату, я відразу ж ставлю на голосуванн на сесії про зняття депутатського мандату. Колеги не погоджуються. Кажуть, щоби всі шестеро подавали і всі шестеро голосують. Я знаю, що якщо шість подати, то двох нас (йдеться про О. Ставчанського та В. Матвієнка — авт.), так як ми погані, як вони кажуть, доноси пишемо, знімуть, а чотирьох залишать. І замість нас зайдуть двоє інших депутатів, які лояльні до цих чотирьох депутатів. За рік депутатства я бачу саме такий майбутній розвиток подій. Я з цим не погоджуюся. Ще раз повторюю: якщо четверо моїх колег подають на розгляд сесії і депутатський корпус їх підтримує, я публічно заявляю на все місто, даю слово бойового солдата, що також подаю свою заяву. І після них, якщо їх знімають, також знімаю свою кандидатуру з депутатського корпусу. Вони і керівництву, і місту скажуть: “От бачите, нас депутати не хочуть відпускати. А цих депутатів зняли, вони нам не подобаються”. І вони будуть чистенькі і все буде нормально.Нагадаємо, раніше народний депутат України Максим Бурбак назвав "фейковою" заяву депутатів Чернівецької міськради від "Самопомочі" про їхню готовність скласти депутатські повноваження.