У Путильському районі утворено ще дві об’єднані територіальні громади

Облдержадміністрація надала позитивний висновок на утворення ще двох об’єднаних територіальних громад Путильського району: Конятинської та Селятинської. Конятинська ОТГ включає в себе три сільські ради: Конятинську, Довгопільську та Яблуницьку і має чисельність населення майже 5 тис. осіб, Селятинська об’єднала теж три сільські ради: Селятинську, Плосківську і Шепітську та нараховуватиме 4,8 тис. осіб. Про це повідомляє прес-служба Чернівецького РВ Асоціації міст України.
Після проведення сесій із затвердження рішень про утворення об’єднаних громад на них чекатимуть вибори. Нагадаємо, що у Чернівецькій області станом на 1 січня вже діють 16 об’єднаних громад, з них одна – Усть-Путильська (2,3 тис. жителів) у Путильському районі.
Загалом у цьому гірському районі нашої області проживає трохи більше 26 тис. осіб. Як показує досвід інших держав у гірських районах, де є проблеми з доступністю, зазвичай, утворюються чисельно невеликі громади.