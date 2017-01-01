У Чорториї загинули 44 лебеді

На ставку в селі Чортория Чернівецької області 9 січня від пташиного грипу загинув ще один лебідь-шипун.
Про це сьогодні на апаратній нараді у Чернівецькій ОДА повідомив начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області Олександр Александрюк.
За його словами, останнього загиблого птаха було знищено в урочищі "Мостопоїзд" с. Чортория, після чого проведено дезінфекцію 3% розчином хлорного вапна.
Станом на сьогодні падежу немає, наявні лебеді в кількості 180 голів клінічно здорові.
"Загалом з 1 січня 2017 року зафіксовано загибель 44 голів птиці. З метою локалізації та ліквідації збудника високопатогенного грипу птиці в с. Чортория було проведено дезінфекцію приміщень та прилеглої території дворів приватних секторів жителів с. Чортория, та здійснено обхід господарств. Хвору птицю було вилучено та знищено (спалено)", - зазначив посадовець.
На території Чернівецької області продовжує працювати низка птахогосподарств, в яких посилено контроль щодо завозу кормів та руху людей в аспекті проведення дезінфекцій та дотримання ветеринарно-санітарних вимог.