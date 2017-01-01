Двоє буковинців незаконно зберігали у себе вдома понад 37 кг канабісу

Прокуратура Чернівецької області передала до суду обвинувальний акт відносно двох жителів Кіцманського району за підозрою у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво та збут наркотичних засобів) та ч. 2 ст. 310 (незаконне вирощування снотворного маку чи конопель) КК України - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 40-річний житель с. Остра умисно вступив у попередню злочинну змову з своєю 35-річною співмешканкою для організації незаконного вирощування коноплі та подальшого її збуту.
Для реалізації злочинного плану обвинувачені придбали насіння коноплі та незаконно посіяли її в різних місцях, поблизу власного господарства, де здійснювали культивування коноплі.
Крім того, встановлено що чоловік незаконно розфасовував особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс в сусідньому покинутому будинку, після чого готові поліетиленові пакети з наркотичним засобом перевозив та зберігав у своєму помешканні.
Завдяки злагодженим діям правоохоронців під час здійснення санкціонованого обшуку в помешканні обвинувачених було виявлено та вилучено понад 37 кг особливо небезпечного наркотичного засобу – канабісу.
За скоєне чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від дев’яти до дванадцяти років, а співмешканці від трьох до семи років.