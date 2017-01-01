Як захиститися від переохолодження та обмороження

Що, Де, Коли

з нагоди 129-ї річниці від дня смерті Юрія Федьковича в обласному центрі відбудеться низка заходів:

о 09.30 - покладання квітів до пам'ятника поета (м. Чернівці, вул. Університетська);

о 10.00 - панахида та покладання квітів на могилі Ю. Федьковича (кладовище по вул. Зеленій).

м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 23 ( колишня Стасюка) відбудуться змагання в приміщенні Міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді.



керівництво виконавчої та представницької влади краю спільно з іноземними делегаціями візьмуть участь у відкритті фестивалю народної творчості «Вашківецька маланка» у місті Вашківці Вижницького району.

Також заплановано відвідування фестивалю традиційної культури «Красноїльська маланка» у смт. Красноїльськ Сторожинецького району.