Як захиститися від переохолодження та обмороження

Із настанням холодів з’являється велика небезпека зазнати переохолодження чи обмороження. Тому Управління ДСНС України у Чернівецькій області наголошує громадянам на важливості дотримання простих правил, які допоможуть запобігти небажаним переохолодженням і обмороженням у зимовий період.
По-перше, завжди одягайтеся тепло і відповідно до погоди. Верхній одяг краще носити непромокаючий, а вбрання слід підбирати так, щоб між шарами одягу залишався прошарок повітря, який утримує тепло. Не взувайте тісного взуття, перед виходом на вулицю у прохолодну погоду завжди одягайте рукавиці. Обвітрення шкіри рук, блідість та поява, так званої, «гусячої шкіри» – це перші ознаки переохолодження. Якщо під час перебування на відкритому повітрі Ви відчуваєте озноб, негайно зайдіть до теплого приміщення – магазину, кафе, під’їзду – щоб зігрітися та відразу оглянути місця пошкодження шкіри. Ніколи не розтирайте місця обмороження снігом відразу на вулиці.
Не вживайте алкогольних напоїв для того, щоб зігрітися. Алкогольне сп’яніння створює лише ілюзію тепла: людині стає комфортно, відчуття прохолоди на певний час зникає, але у той самий момент алкоголь сприяє високій утраті тепла і переохолодження настає ще швидше.
При наданні першої медичної допомоги потерпілому від обмороження чи переохолодження слід відразу доправити людину у тепле приміщення та обов’язково звернутися до лікарів. Дайте випити потерпілому гарячого чаю. Також можна зробити ванночки з водою кімнатної температури, занурити туди пошкоджену частину тіла та поступово, протягом 10-15 хвилин, підвищувати температуру води до 37-40 градусів. Після цього насухо витерти місце обмороження та закутати потерпілого ковдрою або ж одягнути рукавички, шкарпетки (якщо обморожена кінцівка).
Пам’ятайте, що будь-якій cитуації легше запобігти, аніж пізніше її ліквідувати. Тому одягайтеся правильно і дотримуйтесь наших порад, щоб не допустити переохолодження та зберегти власне здоров’я.
Прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області