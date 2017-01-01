Обережно! Тонка крига

У зв’язку зі зниженням температури на поверхні озер і річок почав утворюватись нестійкий крижаний покрив. Проте виходити на кригу дуже небезпечно, адже товщина поверхні льоду не міцна, і зимова риболовля або катання на ковзанах може мати небезпечні наслідки. До того ж, найбільша річка, яка протікає у Чернівцях – Прут – є гірською. Взимку її бурхлива течія підмиває утворений шар льоду і крижаний покрив стає тонким. Тому Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області звертається до мешканців області: пам’ятайте, відпочивати на кризі можна лише у тому випадку, коли ви впевнені у її міцності.



• міцним вважається лід, якщо його товщина не менше 12 см (для однієї людини) і він має синій чи зелений відтінок;

• при відлизі крига починає танути, на поверхню льоду може потрапляти вода, сніг. Якщо у цей момент за низької температури лід почне замерзати знову, крига матиме жовтуватий або білий відтінок. Ступати на неї небезпечно, адже за таких умов збільшується ризик провалитись під лід;

• для масового перебування людей на кризі лід має мати товщину близько 25 см.



Якщо Ви ступили на лід і на ньому з’явилися тріщини – в жодному разі не продовжуйте свій рух. Відходьте повільно, не відриваючи ступні від льоду. Не вживайте спиртних напоїв перед виходом на лід. Якщо Ви провалилися під кригу, широко розкиньте руки по краях і так утримуйтеся, щоб не зануритися з головою під воду. Намагайтеся не обламувати крайку льоду, без різких рухів вибирайтеся на лід, наповзаючи грудьми, і по черзі витягаючи на поверхню ноги. Вибравшись із льодового пролому, відкотіться, а потім повзіть в той бік, звідки ви прийшли, адже там міцність льоду Вами вже перевірена.



Якщо Ви стали свідком того, як під кригу провалилася інша людина, негайно сповістіть їй, що йдете на допомогу. Підкладіть під себе лижі, дошку чи фанеру (це збільшить площу опори) і повзіть на них. Наближайтесь до місця пролому тільки повзком, широко розкидаючи при цьому руки. До самого краю ополонки не підповзайте, інакше у воді можете опинитися й Ви також. Для порятунку людини з ополонки подайте їй шарф, палицю, ремінь або інший предмет, за що вона може вхопитися руками. Дійте рішуче, адже мокрий одяг тягне потерпілого донизу, до того ж, людина може просто замерзнути у крижаній воді.



Витягнувши потерпілого, якнайшвидше прикрийте його від вітру, доправте у тепле місце та напоїть чаєм. За кваліфікованою допомогою краще звернутися до медичних працівників.



Для безпечної зимової риболовлі також слід дотримуватися певних правил:

• виходьте на кригу тільки тоді, коли впевнитеся, що лід достатньо міцний;

• не пробивайте лунки близько одна до одної. Їх потрібно робити у шаховому порядку на відстані, не менше 5-6 м одна від одної;

• не робіть лунки на переправах; не ловіть рибу поблизу вимоїн та занадто далеко від берега;

• завжди тримайте під рукою міцну мотузку, довжиною 15-20 метрів, дошку або довгу палку, адже ці підручні засоби допоможуть Вам врятуватися самим або врятувати іншого рибалку в разі потрапляння під лід.



Прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області





