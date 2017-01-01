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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
12:18
11 січня

Засади організації та повноваження Вищої ради правосуддя

12:16
11 січня

Іноземній друкованій продукції антиукраїнського змісту обмежено доступу на український ринок

12:05
11 січня

Минулий рік чернівецькі спрощенці завершили з результатом – 121,2 млн. грн. до бюджету

12:04
11 січня

Оновлено довідник типів об’єктів оподаткування

12:03
11 січня

На відновлення екології чернівецький бізнес сплатив 1,8 млн. грн.

12:01
11 січня

Час декларувати доходи за минулий рік

10:32
11 січня

У зв'язку з аварією в районі аеропорту не буде води

17:38
10 січня

У Путильському районі утворено ще дві об’єднані територіальні громади

14:25
10 січня

Як захиститися від переохолодження та обмороження

14:24
10 січня

Обережно! Тонка крига

13:38
10 січня

У Чернівцях відбудуться змагання з автомодельного спорту

13:23
10 січня

Чернівецьке обласне управління лісомисливського господарства нарівні з іншими службами стоїть на заваді поширення пташиного грипу

13:20
10 січня

Сільгоспвиробники повинні зареєструвати податкові накладні до 15 січня 2017 року

13:19
10 січня

Минулий рік чернівецькі спрощенці завершили з результатом – 121,2 млн. грн. до бюджету

11:45
10 січня

За скоєне буковинець отримав справедливе покарання

11:32
10 січня

Затверджено Порядок здійснення контролю у сфері держреєстрації

11:29
10 січня

Минулого року 566 чернівчан знайшли офіційну роботу

11:27
10 січня

Акцизний податок: новації – 2017

11:26
10 січня

Землекористувачі збагатили громаду Чернівців на 139,4 млн. грн.

11:25
10 січня

Затверджено Порядок надання інформації ДФС на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців

11:24
10 січня

Запроваджується інтегрована автоматизована система держконтролю

11:16
10 січня

Чернівецька митниця ДФС: через Буковину слідує транзитний білоруський ліс, а не український

11:13
10 січня

Чернівецьке обласне управління повідомляє про підсумки аукціонів за I квартал 2017 року

11:10
10 січня

у Чернівцях працює п’ять стаціонарних пунктів обігріву

11:08
10 січня

НА БУКОВИНІ, ЗАТРИМАНО ПЕРШИХ КОНТРАБАНДИСТІВ В НОВОМУ РОЦІ

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Сергій Грабовський:

Скандальна стаття олігарха Пінчука у дзеркалі соціології Скандальна стаття олігарха Пінчука у дзеркалі соціологіїСкандальна стаття українського олігарха Віктора Пінчука у американському виданні The Wall Street Journal, опублікована під завісу минулого року, де поміж інших «поступок» Росії пропонувалося де-факто визнати анексію нею Криму, – це не просто «озвучення російських інтересів» і «план капітуляції України». Це ще й відображення настроїв певної частини українського суспільства, а разом із тим – інструмент ще більшого розбурхування таких настроїв. Ті, хто готував цю статтю для Пінчука, як і ті, хто публічно підтримав проведені в ній ідеї, уважно вивчили – на відміну від їхніх опонентів – дані останніх соціологічних досліджень.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ... ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ...Відходить у минуле важкий 2016 рік. Чимало українців сумно жартує: не Новий рік святкуємо, а радіємо, що вижили у старому. Адже рік, що минає, був переповнений різноманітними подіями, серед яких чимало було нерадісних. Згадаймо ж найважливіші з них.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Бурбак проганяє Фірташа з Чернівців Бурбак проганяє Фірташа з ЧернівцівТрадиційна прес-конференція народного депутата Максима Бурбака при Миколі Федоруку напередодні Нового року відбулася у Чернівцях.
Лідер фракції «Народний Фронт» у ВРУ спочатку підбив підсумок роботи уряду та особисто голови, нашого земляка Арсенія Яценюка.
Він вважає (і не тільки він), що Яценюк врятував Україну від руїни у 2014 році. А далі заклав основи для руху реформ у державі.
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Що, Де, Коли
11 січня
з нагоди 129-ї річниці від дня смерті Юрія Федьковича в обласному центрі відбудеться низка заходів:
о 09.30 - покладання квітів до пам'ятника поета (м. Чернівці, вул. Університетська);
о 10.00 - панахида та покладання квітів на могилі Ю. Федьковича (кладовище по вул. Зеленій).
11 січня з 14.00 по 16.00
м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 23 ( колишня Стасюка) відбудуться змагання в приміщенні Міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді.
14 січня о 10.30
14 січня о 10.30
14 січня о 11.00
керівництво виконавчої та представницької влади краю спільно з іноземними делегаціями візьмуть участь у відкритті фестивалю народної творчості «Вашківецька маланка» у місті Вашківці Вижницького району.
Також заплановано відвідування фестивалю традиційної культури «Красноїльська маланка» у смт. Красноїльськ Сторожинецького району.
15 січня о 09.30
з нагоди 167-ї річниці від дня народження поета, публіциста, громадсько-культурного діяча Міхая Емінеску відбудеться покладання квітів до погруддя Міхая Емінеску на садибі письменника А. Пумнула, що за адресою вул. Пумнула, 19.
О 10.30 - покладання квітів до пам'ятника Міхая Емінеску, що на розі вулиць Університетської та С. Бандери.
15 січня з 12.00
15 січня з 12.00
22 січня о 12.00
22 січня о 12.00
22 січня о 12.00
22 січня о 12.00
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00


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Обережно! Тонка крига

Вчора, 14:24 / Коментарів: 0
У зв’язку зі зниженням температури на поверхні озер і річок почав утворюватись нестійкий крижаний покрив. Проте виходити на кригу дуже небезпечно, адже товщина поверхні льоду не міцна, і зимова риболовля або катання на ковзанах може мати небезпечні наслідки. До того ж, найбільша річка, яка протікає у Чернівцях – Прут – є гірською. Взимку її бурхлива течія підмиває утворений шар льоду і крижаний покрив стає тонким. Тому Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області звертається до мешканців області: пам’ятайте, відпочивати на кризі можна лише у тому випадку, коли ви впевнені у її міцності.

• міцним вважається лід, якщо його товщина не менше 12 см (для однієї людини) і він має синій чи зелений відтінок;
• при відлизі крига починає танути, на поверхню льоду може потрапляти вода, сніг. Якщо у цей момент за низької температури лід почне замерзати знову, крига матиме жовтуватий або білий відтінок. Ступати на неї небезпечно, адже за таких умов збільшується ризик провалитись під лід;
• для масового перебування людей на кризі лід має мати товщину близько 25 см.

Якщо Ви ступили на лід і на ньому з’явилися тріщини – в жодному разі не продовжуйте свій рух. Відходьте повільно, не відриваючи ступні від льоду. Не вживайте спиртних напоїв перед виходом на лід. Якщо Ви провалилися під кригу, широко розкиньте руки по краях і так утримуйтеся, щоб не зануритися з головою під воду. Намагайтеся не обламувати крайку льоду, без різких рухів вибирайтеся на лід, наповзаючи грудьми, і по черзі витягаючи на поверхню ноги. Вибравшись із льодового пролому, відкотіться, а потім повзіть в той бік, звідки ви прийшли, адже там міцність льоду Вами вже перевірена.

Якщо Ви стали свідком того, як під кригу провалилася інша людина, негайно сповістіть їй, що йдете на допомогу. Підкладіть під себе лижі, дошку чи фанеру (це збільшить площу опори) і повзіть на них. Наближайтесь до місця пролому тільки повзком, широко розкидаючи при цьому руки. До самого краю ополонки не підповзайте, інакше у воді можете опинитися й Ви також. Для порятунку людини з ополонки подайте їй шарф, палицю, ремінь або інший предмет, за що вона може вхопитися руками. Дійте рішуче, адже мокрий одяг тягне потерпілого донизу, до того ж, людина може просто замерзнути у крижаній воді.

Витягнувши потерпілого, якнайшвидше прикрийте його від вітру, доправте у тепле місце та напоїть чаєм. За кваліфікованою допомогою краще звернутися до медичних працівників.

Для безпечної зимової риболовлі також слід дотримуватися певних правил:
• виходьте на кригу тільки тоді, коли впевнитеся, що лід достатньо міцний;
• не пробивайте лунки близько одна до одної. Їх потрібно робити у шаховому порядку на відстані, не менше 5-6 м одна від одної;
• не робіть лунки на переправах; не ловіть рибу поблизу вимоїн та занадто далеко від берега;
• завжди тримайте під рукою міцну мотузку, довжиною 15-20 метрів, дошку або довгу палку, адже ці підручні засоби допоможуть Вам врятуватися самим або врятувати іншого рибалку в разі потрапляння під лід.

Прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області


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