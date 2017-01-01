Скандальна стаття олігарха Пінчука у дзеркалі соціологіїСкандальна стаття українського олігарха Віктора Пінчука у американському виданні The Wall Street Journal, опублікована під завісу минулого року, де поміж інших «поступок» Росії пропонувалося де-факто визнати анексію нею Криму, – це не просто «озвучення російських інтересів» і «план капітуляції України». Це ще й відображення настроїв певної частини українського суспільства, а разом із тим – інструмент ще більшого розбурхування таких настроїв. Ті, хто готував цю статтю для Пінчука, як і ті, хто публічно підтримав проведені в ній ідеї, уважно вивчили – на відміну від їхніх опонентів – дані останніх соціологічних досліджень.
Ігор БУРКУТ, політолог:
ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ...Відходить у минуле важкий 2016 рік. Чимало українців сумно жартує: не Новий рік святкуємо, а радіємо, що вижили у старому. Адже рік, що минає, був переповнений різноманітними подіями, серед яких чимало було нерадісних. Згадаймо ж найважливіші з них.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
Бурбак проганяє Фірташа з ЧернівцівТрадиційна прес-конференція народного депутата Максима Бурбака при Миколі Федоруку напередодні Нового року відбулася у Чернівцях. Лідер фракції «Народний Фронт» у ВРУ спочатку підбив підсумок роботи уряду та особисто голови, нашого земляка Арсенія Яценюка. Він вважає (і не тільки він), що Яценюк врятував Україну від руїни у 2014 році. А далі заклав основи для руху реформ у державі.
з нагоди 129-ї річниці від дня смерті Юрія Федьковича в обласному центрі відбудеться низка заходів: о 09.30 -покладання квітів до пам'ятника поета (м. Чернівці, вул. Університетська); о 10.00 - панахида та покладання квітів на могилі Ю. Федьковича (кладовище по вул. Зеленій).
керівництво виконавчої та представницької влади краю спільно з іноземними делегаціями візьмуть участь у відкритті фестивалю народної творчості «Вашківецька маланка» у місті Вашківці Вижницького району. Також заплановано відвідування фестивалю традиційної культури «Красноїльська маланка» у смт. Красноїльськ Сторожинецького району.
з нагоди 167-ї річниці від дня народження поета, публіциста, громадсько-культурного діяча Міхая Емінеску відбудеться покладання квітів до погруддя Міхая Емінеску на садибі письменника А. Пумнула, що за адресою вул. Пумнула, 19. О 10.30 - покладання квітів до пам'ятника Міхая Емінеску, що на розі вулиць Університетської та С. Бандери.