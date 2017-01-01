Чернівецьке обласне управління лісомисливського господарства нарівні з іншими службами стоїть на заваді поширення пташиного грипу

На початку січня на Буковині виявили вірус пташиного грипу.
Перші випадки загибелі птиці були зафіксовані у селі Чортория Вижницького району. Пташиний грип, від якого масово вимерли лебеді на озері, скосив і свійську птицю. У курей одного з господарів у селі Чортория, також підтвердили небезпечний вірус.
Відтак, на виконання рішення Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Чернівецькій обласній державній адміністрації від 04 січня 2017 року №1 у зв’язку з накладенням карантинних обмежень на водоймище, (озеро) в с. Чортория Брусницької сільської ради Кіцманського району Чернівецької області, неблагополучне по пташиному грипу , та здійснення запобіжних заходів по недопущенню занесення збудника АЧС на територію населених пунктів області, Чернівецьке обласне управління лісового та мисливського господарства зобов’язало усіх користувачів мисливських угідь та директорів державних лісогосподарських підприємств області:
1. Забезпечити систематичне спостереження силами єгерської служби, державної лісової охорони та мисливців за популяціями диких кабанів та пернатої дичини у мисливських угіддях та міграційними процесами цих диких тварин.
2. У випадках виникнення підозри на захворювання диких тварин (не властива поведінка, хитка хода, пригнічення, тощо) проводити селекційний відстріл цих тварин (при наявності відповідних дозволів) чи загиблих тварин терміново повідомляти державну службу ветеринарної медицини та управління, одночасно.
3. Провести роз’яснювальну роботу з мисливцями та працівниками державної лісової охорони стосовно захворювання диких кабанів на АЧС та диких птахів на високопатогенний грип птиці.
4. Постійно інформувати населення, провівши масштабну роз’яснювальну роботу серед мисливських колективів щодо недопущення самовільного переселення диких кабанів і оперативного реагування у випадках виникнення підозри на захворювання чи виявлення загиблих тварин.
5. Посилити заходи з охорони державного мисливського фонду на території області з метою недопущення незаконного добування диких кабанів та пернатої дичини.
6. Призначити наказом посадову особу, яка несе персональну відповідальність за реалізацію продукції полювання (м’яса та субпродуктів диких кабанів) виключно тільки після отримання результатів державної ветеринарної медицини.
7. Забезпечити 100% охоплення відбору проб діагностичного матеріалу від добутих диких тварин, полювання на яких проводиться за ліцензіями і м’ясо від них вживається в їжу, для дослідження в лабораторіях ветмедицини на бруцельоз, лептоспіроз, трихінельоз та моніторингових досліджень на африканську чуму свиней та класичну чуму свиней у 2017 році.