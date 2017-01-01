Фестиваль Маланок у Чернівцях

Видовищне святкове дійство в Чернівцях, яке презентує колоритну традицію маланкування та переберії Буковини. В дійстві беруть участь колективи з Чернівецької та інших областей України, а також сусідніх держав.Фестиваль відбувається в два етапи:1. Карнавальна хода згідно маршруту: Пл.Філармонії – вул.Заньковецької – вул.Університетська – пл.Театральна – вул.Котляревського – пл.Соборна – вул.Франка – пл.Центральна – пл. Філармонії2. Виступи на сцені (пл. Філармонії)Початок о 12.00, 15 січня на площі Філармонії.