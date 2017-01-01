За скоєне буковинець отримав справедливе покарання

Раніше неодноразово судимий за умисні корисливі злочини чоловік, перебуваючи біля приміщення одного з барів м. Чернівці, шляхом віджиму шматком металевої арматури металопластикових дверей, проник у приміщення, звідки викрав продукти харчування вартістю близько 1000 грн. Про це повідомляє Чернівецька місцева прокуратура.
Продовжуючи свою злочинну діяльність того ж дня біля приміщення автомийки в м. Чернівці, шляхом розбиття скла у вікні, проник у приміщення, звідки викрав ноутбук та куртку вартістю 3300 грн.
Окрім цього, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення, перебуваючи по місцю проживання мешканки м.Чернівці подзвонив у двері її квартири та після того як остання впустила його в помешкання, вирвав з її рук мобільний телефон та втік, заподіявши їй збитки на суму 500 грн.
Першотравневим районним судом м.Чернівці підтримано позицію Чернівецької місцевої прокуратури та вказану особу визнано винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.185, ч.2 ст.186 КК України і призначено покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі.