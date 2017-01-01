Затверджено Порядок здійснення контролю у сфері держреєстрації

Кабмін постановою від 21.12.2016 N 990 затвердив Порядок здійснення контролю у сфері державної реєстрації.



Цей Порядок визначає процедуру здійснення Мін'юстом відповідно до Законів "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (далі - Закони) контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.



Дія Порядку не поширюється на розгляд скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрації, територіального органу Мін'юсту, що здійснюється відповідно до ст. 37 Закону "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" і ст. 34 Закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".



Контроль за діяльністю у сфері державної реєстрації здійснюється шляхом розгляду скарг, поданих відповідно до Закону "Про звернення громадян", і обґрунтованих подань територіальних органів Мін'юсту, а також моніторингу реєстраційних дій в реєстрах.



У разі виявлення під час розгляду скарг відповідно до Закону "Про звернення громадян" і обґрунтованих подань територіальних органів Мін'юсту чи моніторингу реєстраційних дій в реєстрах порушень порядку державної реєстрації контроль здійснюється шляхом проведення камеральної перевірки державних реєстраторів чи суб'єктів державної реєстрації з прийняттям обов'язкових до виконання рішень, передбачених Законами.



Крім цього, вищезазначеною постановою внесено зміни до Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації та Порядку акредитації суб'єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб'єктів вимогам акредитації.



Людмила ПИЛИПІВ

провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства,

правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів,

правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області





