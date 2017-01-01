Акцизний податок: новації – 2017

Начальник відділу контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Чернівецької ОДПІ Людмила Осадчук розповіла, які дві головні новини є для платників акцизного податку у його справлянні з 1 січня 2017 року.



Перша - акцизний податок з роздрібного продажу пального скасовано. З 1 січня цей податок не нараховується і не сплачується. Водночас, зросли ставки акцизного податку на пальне – на 12-44% в залежності від його виду (Закон №1791-VIII).



Звіт за грудень 2016 року по строку до 10 січня 2017 року (включно) за формами №№1-РА та 1-РТ суб’єктам господарювання, які отримали ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та/або тютюновими виробами слід подати.



Друга приємна новація - з 1 січня 2017 року подання звітності за формами №№1-РА та 1-РТ скасовано (Закон №1791-VIII). Також до підприємців не застосовуватимуться штрафи за неподання чи несвоєчасне подання звіту або подання з недостовірними відомостями звітів за формами №№1-РА та 1-РТ з дати виникнення зобов’язання щодо подання такого звіту.



Звертаємо увагу платників акцизного податку, що за грудень 2016 року по строку до 20 січня 2017 року декларація вперше подається за новою формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 26.09.2016 №841 «Про внесення змін до форми декларації акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку» - Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.