Землекористувачі збагатили громаду Чернівців на 139,4 млн. грн.

Упродовж 2016-го року бюджет столиці Буковини отримав 139,4 млн. грн. плати за землю, що на 43,3 млн. грн., або на майже на третину перевищує надходження 2015-го року - інформує Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.



Як розповіла начальник відділу адміністрування місцевих податків Чернівецької ОДПІ Христина Беженар, майже 64 відсотки плати за землю, або 88,6 млн. грн. отримала казна Чернівців від орендарів. Найбільше орендної плати за землю сплатили юридичні особи – 66,8 млн. грн. Інші 21,8 млн. грн. сплатили чернівецькі орендарі землі – фізичні особи.



Земельний податок наповнив бюджет міста на 50,8 млн. грн. Землевласники – юрособи перерахували до казни 49,6 млн. грн., а громадяни – 1,2 млн. грн.

Зверніть увагу, що відповідно до Закону України від 20.12.2016 р. № 1791-VIII" індекс споживчих цін за 2016 рік, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, застосовується із значенням:



• для сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів)  100 відсотків;

• для земель несільськогосподарського призначення  106 відсотків.

