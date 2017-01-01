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Новини
11:45
10 січня

За скоєне буковинець отримав справедливе покарання

11:32
10 січня

Затверджено Порядок здійснення контролю у сфері держреєстрації

11:29
10 січня

Минулого року 566 чернівчан знайшли офіційну роботу

11:27
10 січня

Акцизний податок: новації – 2017

11:26
10 січня

Землекористувачі збагатили громаду Чернівців на 139,4 млн. грн.

11:25
10 січня

Затверджено Порядок надання інформації ДФС на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців

11:24
10 січня

Запроваджується інтегрована автоматизована система держконтролю

11:16
10 січня

Чернівецька митниця ДФС: через Буковину слідує транзитний білоруський ліс, а не український

11:13
10 січня

Чернівецьке обласне управління повідомляє про підсумки аукціонів за I квартал 2017 року

11:10
10 січня

у Чернівцях працює п’ять стаціонарних пунктів обігріву

11:08
10 січня

НА БУКОВИНІ, ЗАТРИМАНО ПЕРШИХ КОНТРАБАНДИСТІВ В НОВОМУ РОЦІ

10:50
10 січня

Стан наповнення бюджету Пенсійного фонду в Чернівецькій області

10:49
10 січня

У одному з чернівецьких садочків провели розслідування

10:46
10 січня

Район Проспекту у Чернівцях сьогодні без водопостачання

16:03
05 січня

Мораторій на перевірки бізнесу встановлено до кінця 2017 року

15:04
05 січня

Водопостачання відновлено. Чернівчани можуть готуватися до різдвяних свят.

11:48
05 січня

У Чернівцях горіла іномарка

11:42
05 січня

Коли у книзі «спрощенця» можна внести зміни самостійно

11:40
05 січня

Позитивна динаміка туристичної привабливості столиці Буковини зберігається

18:49
04 січня

Берегометське приватне підприємство сплатить штраф за експортовані пиломатеріали

13:50
04 січня

Буковинця за рекет засуджено до 6 років за гратами

13:21
04 січня

Зміни у порядку оформлення і подання скарг платниками податків

13:20
04 січня

Спрощена система оподаткування – 2017

12:12
04 січня

До уваги буковинських підприємців! Сума єдиного внеску, які необхідно буде сплатити у 2017 році

12:04
04 січня

Граничний розмір доходу для податкової соціальної пільги в 2017 році – 2240 грн.

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Сергій Грабовський:

Скандальна стаття олігарха Пінчука у дзеркалі соціології Скандальна стаття олігарха Пінчука у дзеркалі соціологіїСкандальна стаття українського олігарха Віктора Пінчука у американському виданні The Wall Street Journal, опублікована під завісу минулого року, де поміж інших «поступок» Росії пропонувалося де-факто визнати анексію нею Криму, – це не просто «озвучення російських інтересів» і «план капітуляції України». Це ще й відображення настроїв певної частини українського суспільства, а разом із тим – інструмент ще більшого розбурхування таких настроїв. Ті, хто готував цю статтю для Пінчука, як і ті, хто публічно підтримав проведені в ній ідеї, уважно вивчили – на відміну від їхніх опонентів – дані останніх соціологічних досліджень.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ... ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ...Відходить у минуле важкий 2016 рік. Чимало українців сумно жартує: не Новий рік святкуємо, а радіємо, що вижили у старому. Адже рік, що минає, був переповнений різноманітними подіями, серед яких чимало було нерадісних. Згадаймо ж найважливіші з них.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Бурбак проганяє Фірташа з Чернівців Бурбак проганяє Фірташа з ЧернівцівТрадиційна прес-конференція народного депутата Максима Бурбака при Миколі Федоруку напередодні Нового року відбулася у Чернівцях.
Лідер фракції «Народний Фронт» у ВРУ спочатку підбив підсумок роботи уряду та особисто голови, нашого земляка Арсенія Яценюка.
Він вважає (і не тільки він), що Яценюк врятував Україну від руїни у 2014 році. А далі заклав основи для руху реформ у державі.
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Затверджено Порядок надання інформації ДФС на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців

Сьогодні, 11:25 / Коментарів: 0
Мін'юст та Мінфін спільним наказом від 13.12.2016 № 3639/5/1085 затвердили Порядок надання інформації Державною фіскальною службою України на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців.

Цей Порядок визначає загальні правила подання органами державної виконавчої служби та приватними виконавцями запитів та надання Державною фіскальною службою відповідей на такі запити з інформацією про реєстраційні номери облікових карток платників податків - боржників - фізосіб або серію (за наявності) та номер паспорта боржників - фізосіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, наявні рахунки у боржників - юросіб та/або ФОП, а також рахунки, відкриті боржником - юрособою через свої філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, яку отримує ДФС від банків та інших фінансових установ, та джерела отримання доходів боржників - фізосіб.

Інформаційна взаємодія здійснюється виключно в електронній формі засобами телекомунікаційного зв'язку з дотриманням вимогЗаконів "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних".

Інформація, що передається, обробляється з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та використовується органами державної виконавчої служби та приватними виконавцями виключно з метою примусового виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) в порядку, встановленому Законом від 02.06.2016 N 1404-VIII "Про виконавче провадження", і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 19 грудня 2016 р. за № 1652/29782 та набирає чинності одночасно з введенням в дію ст. 8 Закону № 1404-VIII "Про виконавче провадження" (5 січня 2017 року), але не раніше дня його офіційного опублікування.

Зоя ФЕДИК
провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства,
правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів,
правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області
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