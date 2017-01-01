Затверджено Порядок надання інформації ДФС на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців

Мін'юст та Мінфін спільним наказом від 13.12.2016 № 3639/5/1085 затвердили Порядок надання інформації Державною фіскальною службою України на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців.



Цей Порядок визначає загальні правила подання органами державної виконавчої служби та приватними виконавцями запитів та надання Державною фіскальною службою відповідей на такі запити з інформацією про реєстраційні номери облікових карток платників податків - боржників - фізосіб або серію (за наявності) та номер паспорта боржників - фізосіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, наявні рахунки у боржників - юросіб та/або ФОП, а також рахунки, відкриті боржником - юрособою через свої філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, яку отримує ДФС від банків та інших фінансових установ, та джерела отримання доходів боржників - фізосіб.



Інформаційна взаємодія здійснюється виключно в електронній формі засобами телекомунікаційного зв'язку з дотриманням вимогЗаконів "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних".



Інформація, що передається, обробляється з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та використовується органами державної виконавчої служби та приватними виконавцями виключно з метою примусового виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) в порядку, встановленому Законом від 02.06.2016 N 1404-VIII "Про виконавче провадження", і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.



Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 19 грудня 2016 р. за № 1652/29782 та набирає чинності одночасно з введенням в дію ст. 8 Закону № 1404-VIII "Про виконавче провадження" (5 січня 2017 року), але не раніше дня його офіційного опублікування.



Зоя ФЕДИК

провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства,

правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів,

правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області

