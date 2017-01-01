На Буковині прикордонники виявили більше 1,3 тисячі пачок сигарет та затримали порушника

8 січня поблизу кордону прикордонники Чернівецького загону завадили спробі переміщення в Румунію тютюнових виробів та затримали чоловіка, який, можливо, причетний до їхнього транспортування. Про це інформує Державна прикордонна служба України.
Ввечері прикордонний наряд відділу «Красноїльськ» поряд з лінією кордону виявив 3 ящики з тютюновими виробами. Сигарети були підготовлені для переміщення через держрубіж. Негайно організувавши перевірку місцевості прикордонники неподалік помітили чоловіка, який зрозумівши, що його викрили спробував втекти від правоохоронців. Після затримання з’ясувалося, що документів при собі порушник не має, однак він виявився місцевим жителем.
Наразі сигарети доставлено до прикордонного підрозділу, загалом в ящиках було запаковано 1370 пачок курива. Крім того, затриманого громадянина притягнуто до адміністративної відповідальності.