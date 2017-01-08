Теми Дня ТВА неділя, 8.01.2017





Неділя, 8.01.17:

- Десяток Снігуроньок та Дідів Морозів танцювали на Соборній площі міста, аби допомогти онкохворій чернівчанці.

- Про післяноворічні розваги маленьких буковинців.

- Найкращі витвори дитячого мистецтва представили у Чернівцях на щорічній виставці "Буковинський розмай".

- Про багатий внутрішній світ та живопис як засіб самовираження.

- Патрульні поліцейські колядували напередодні Різдва, бо зустрічають свято на службі.

- Благодійну новорічно-різдвяну виставу для діток традиційно влаштували у Центральному палаці культури.