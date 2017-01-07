Теми Тижня ТВА субота, 7.01.2017





Теми Тижня Тва Субота, 7.01.17:

- У новий рік країна увійшла зі змінами.

- У чернівецькому бюджеті утворилася дірка в 65 мільйонів.

- Суперечки щодо підвищення тарифів для підприємців на Калинівському ринку у Чернівцях тривають.

- 4 приватні фірми будуть годувати чернівецьких школярів у 2017-му.

- Понад півмільярда з держбюджету цьогоріч отримають об’єднані громади Буковини.

- Проїзд у приміському транспорті на Буковині з нового року здорожчав приблизно на 12-15%.

- У Чорториї продовжують гинути лебеді.

- Білорусь офіційно скасувала всі дозволи на ввезення м’яса птиці, видані раніше буковинським підприємцям.

- На вул. Воробкевича у Чернівцях встановили нові світлофори та ліхтарі.

- Безкоштовно випити чаю та зігрітися чернівчани можуть у п'яти пунктах обігріву, один з яких працює цілодобово.

- Родичів загиблих АТОвців привітали з Різдвом.