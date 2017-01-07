Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
11:45
10 січня

За скоєне буковинець отримав справедливе покарання

11:32
10 січня

Затверджено Порядок здійснення контролю у сфері держреєстрації

11:29
10 січня

Минулого року 566 чернівчан знайшли офіційну роботу

11:27
10 січня

Акцизний податок: новації – 2017

11:26
10 січня

Землекористувачі збагатили громаду Чернівців на 139,4 млн. грн.

11:25
10 січня

Затверджено Порядок надання інформації ДФС на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців

11:24
10 січня

Запроваджується інтегрована автоматизована система держконтролю

11:16
10 січня

Чернівецька митниця ДФС: через Буковину слідує транзитний білоруський ліс, а не український

11:13
10 січня

Чернівецьке обласне управління повідомляє про підсумки аукціонів за I квартал 2017 року

11:10
10 січня

у Чернівцях працює п’ять стаціонарних пунктів обігріву

11:08
10 січня

НА БУКОВИНІ, ЗАТРИМАНО ПЕРШИХ КОНТРАБАНДИСТІВ В НОВОМУ РОЦІ

10:50
10 січня

Стан наповнення бюджету Пенсійного фонду в Чернівецькій області

10:49
10 січня

У одному з чернівецьких садочків провели розслідування

10:46
10 січня

Район Проспекту у Чернівцях сьогодні без водопостачання

16:03
05 січня

Мораторій на перевірки бізнесу встановлено до кінця 2017 року

15:04
05 січня

Водопостачання відновлено. Чернівчани можуть готуватися до різдвяних свят.

11:48
05 січня

У Чернівцях горіла іномарка

11:42
05 січня

Коли у книзі «спрощенця» можна внести зміни самостійно

11:40
05 січня

Позитивна динаміка туристичної привабливості столиці Буковини зберігається

18:49
04 січня

Берегометське приватне підприємство сплатить штраф за експортовані пиломатеріали

13:50
04 січня

Буковинця за рекет засуджено до 6 років за гратами

13:21
04 січня

Зміни у порядку оформлення і подання скарг платниками податків

13:20
04 січня

Спрощена система оподаткування – 2017

12:12
04 січня

До уваги буковинських підприємців! Сума єдиного внеску, які необхідно буде сплатити у 2017 році

12:04
04 січня

Граничний розмір доходу для податкової соціальної пільги в 2017 році – 2240 грн.

Всі Новини »
Колонка автора

Сергій Грабовський:

Скандальна стаття олігарха Пінчука у дзеркалі соціології Скандальна стаття олігарха Пінчука у дзеркалі соціологіїСкандальна стаття українського олігарха Віктора Пінчука у американському виданні The Wall Street Journal, опублікована під завісу минулого року, де поміж інших «поступок» Росії пропонувалося де-факто визнати анексію нею Криму, – це не просто «озвучення російських інтересів» і «план капітуляції України». Це ще й відображення настроїв певної частини українського суспільства, а разом із тим – інструмент ще більшого розбурхування таких настроїв. Ті, хто готував цю статтю для Пінчука, як і ті, хто публічно підтримав проведені в ній ідеї, уважно вивчили – на відміну від їхніх опонентів – дані останніх соціологічних досліджень.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ... ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ...Відходить у минуле важкий 2016 рік. Чимало українців сумно жартує: не Новий рік святкуємо, а радіємо, що вижили у старому. Адже рік, що минає, був переповнений різноманітними подіями, серед яких чимало було нерадісних. Згадаймо ж найважливіші з них.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Бурбак проганяє Фірташа з Чернівців Бурбак проганяє Фірташа з ЧернівцівТрадиційна прес-конференція народного депутата Максима Бурбака при Миколі Федоруку напередодні Нового року відбулася у Чернівцях.
Лідер фракції «Народний Фронт» у ВРУ спочатку підбив підсумок роботи уряду та особисто голови, нашого земляка Арсенія Яценюка.
Він вважає (і не тільки він), що Яценюк врятував Україну від руїни у 2014 році. А далі заклав основи для руху реформ у державі.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
На Буковині грип гуляє. І директор Департаменту охорони ...ЗМІ опублікували передсмертні слова Людмили ПутіноїЧернівці. РуїнаВодопостачання відновлено. Чернівчани можуть готуватися ...Роман Скрипін зробив шокуючу заяву: я побачив справжнє ...ЗАЗИРНІТЬ ЇМ В ОЧІ… УСІ ЗАГИБЛІ ГЕРОЇ ГРУДНЯ 2016: Вони ...В Чехії примусово ексгумували рештки відомого українськ ...ЩО ПРИНОСИТЬ 2017 РІК ПЛАТНИКАМ ПОДАТКІВ: короткий анал ...Мораторій на перевірки бізнесу встановлено до кінця 201 ...Особливості кампанії декларування – 2017У Чернівцях сепаратисти познущались із назви вулиці Гер ...4 та 5 січня у Чернівцях можливе зниження тиску в газов ...До уваги роботодавців, голів ліквідаційних комісій підп ...Чернівецькі митники виявили значну кількість незаконно ...Спрощена система оподаткування – 2017
Що, Де, Коли
14 січня о 10.30
14 січня о 10.30
15 січня з 12.00
15 січня з 12.00
22 січня о 12.00
22 січня о 12.00
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00


Календар
«    Січень 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Партнери

Теми Тижня ТВА субота, 7.01.2017

8-01-2017, 10:19 / Коментарів: 0


Теми Тижня Тва Субота, 7.01.17:
- У новий рік країна увійшла зі змінами.
- У чернівецькому бюджеті утворилася дірка в 65 мільйонів.
- Суперечки щодо підвищення тарифів для підприємців на Калинівському ринку у Чернівцях тривають.
- 4 приватні фірми будуть годувати чернівецьких школярів у 2017-му.
- Понад півмільярда з держбюджету цьогоріч отримають об’єднані громади Буковини.
- Проїзд у приміському транспорті на Буковині з нового року здорожчав приблизно на 12-15%.
- У Чорториї продовжують гинути лебеді.
- Білорусь офіційно скасувала всі дозволи на ввезення м’яса птиці, видані раніше буковинським підприємцям.
- На вул. Воробкевича у Чернівцях встановили нові світлофори та ліхтарі.
- Безкоштовно випити чаю та зігрітися чернівчани можуть у п'яти пунктах обігріву, один з яких працює цілодобово.
- Родичів загиблих АТОвців привітали з Різдвом.
СХОЖІ НОВИНИ:
Теми Дня ТВА середа, 4.01.2017У Чорториї на Буковині загинули лебедіБільше ніж півмільярда гривень отримають з Державного бюджету об’єднані гро ...Теми Дня ТВА вівторок, 3.01.2017Теми Тижня ТВА субота, 17.12.2016
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"