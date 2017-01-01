Чернівецька митниця ДФС: через Буковину слідує транзитний білоруський ліс, а не український

Тема незаконного вивезення лісу з України настільки обросла домислами, маніпуляціями та безпідставними звинуваченнями, що пересічній людині важко віднайти істину в такому потоці інформації. Як орган державної влади, Чернівецька митниця ДФС зацікавлена у співпраці із громадськістю й готова до такої співпраці задля захисту економічних інтересів держави. Однак ситуація у інформаційному просторі Буковини засвідчує негативні тенденції у «діяльності» окремих так званих представників громадськості, що лише сприяють розхитуванню й без того нестабільної ситуації у краї.
Заміна лісоматеріалів білоруського походження, що переміщується транзитом через митну територію України, на український ліс – один із останніх домислів буковинських «громадських активістів». Співробітниками митниці проведено аналітичну роботу щодо переміщення лісоматеріалів у режимі «транзит», який слідує з Білорусії до Румунії через пункт пропуску «Вадул-Сірет – Вікшани», результати якої не підтверджують таку «заміну».
Зокрема, до митного контролю подаються товаросупровідні документи з печатками митних органів Республіки Білорусь та голографічними етикетками білоруської залізниці. Товар супроводжується оригіналами фітосанітарного сертифікату, паспорта радіаційної безпеки, акту завантаження.
За «припущеннями громадських активістів» білоруський ліс «залишається» в Україні, а український – переміщується до Румунії, причому в тому ж об‘ємі, що зазначений у документах.
Час слідування лісоматеріалів у митному режимі «транзит», тобто через митну територію України від кордону з Білоруссю до українсько-румунського кордону – 5-6 діб. При цьому Укрзалізниця здійснює контроль за маршрутом переміщення товарів, часом руху та зупинок. А здійснення будь-яких операцій – перевантаження, вивантаження – потребує і часу, і залучення спеціальних технічних ресурсів, і фінансових витрат.
Крім того, слід враховувати економічну сторону таких маніпуляцій. По-перше, ціна товару (наразі мова йде про «пиловник хвойних порід», що експортується із Білорусі) становить 87 євро/м3. Такий же лісоматеріал українського походження вартує 58 євро/м3. По-друге, за таких обставин має мати місце подвійна закупівля лісоматеріалів.
Тож постає питання насамперед про економічну доцільність здійснення зовнішньоекономічних операцій контрагентом Румунії за умов додаткових фінансових затрат на купівлю лісоматеріалів у двох постачальників й перевантаження товару на території України.
Чернівецька митниця ДФС у межах компетенції докладає максимум зусиль та вживає необхідні заходи задля недопущення незаконного переміщення лісоматеріалів як у митному режимі «експорт», так і «транзит». Упродовж 2016 року запроваджено 45 справ про порушення митних правил за ч.1 ст. 483 Митного кодексу України, де предметами правопорушення виступали лісо- та пиломатеріали на суму 2 722 309,21 грн. Однак порушень митного законодавства під час транзитних зовнішньоекономічних операцій не виявлено.