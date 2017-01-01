Чернівецьке обласне управління повідомляє про підсумки аукціонів за I квартал 2017 року

У відповідності до наказу Державного комітету лісового господарства України №42 від 19.02.2007 «Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини» затверджено Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини, що регулює порядок реалізації усієї необробленої деревини, заготовленої підприємствами, які здійснюють заготівлю деревини як постійні користувачі лісових ресурсів, лісогосподарськими підприємствами Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства було проведено загальний та спеціалізований аукціони з продажу необробленої деревини заготівлі I кварталу 2017 року.



Так на базі ТБ «Буковинська універсальна біржа» було вистановлено 24688 тис. метрів кубічних необробленої деревини заготівлі I кварталу 2017 року. Відтак реалізовано 24499 тис. метрів кубічних деревини на суму 44052118,0 тис. грн..



Для забезпечення плитних підприємств України на базі «Агропромислової біржі» було проведено спеціалізований аукціон, на якому виставлено необроблені лісоматеріали (тех.сировина, баланси) у обсязі 16,951 тис. кубометрів заготівлі I кварталу 2017 року. З них реалізовано 5 тисяч кубометрів.