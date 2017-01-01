у Чернівцях працює п’ять стаціонарних пунктів обігріву

Стаціонарні пункти обігріву для організації заходів щодо запобігання випадкам переохолодження та надання допомоги мешканцям м. Чернівців розміщені за п’ятьма адресами.



А саме:

∙ вул. Університетська, 18 (у приміщенні територіального центру соціального обслуговування «Турбота»);

∙ вул. Героїв Майдану, 226 (у приміщенні КМУ «Міська лікарня №1»);

∙ вул. Головна, 100 (у приміщенні КМУ «Міська клінічна лікарня №3»);

∙ вул. І. Підкови, 14 (у приміщенні КМУ «Міська лікарня №4»)



При зверненні мешканців міста до зазначених вище закладів працюючим персоналом буде надана відповідна допомога та за потреби забезпечено гарячими напоями. Враховуючи необхідність дотримання санітарно-гігієнічних вимог ночівля та постійне перебування в вищевказаних закладах мало захищених верств населення неможлива.



∙ вул. Синагоги, 6 (у приміщенні комплексного закладу соціального захисту бездомних осіб при Чернівецькому міському об’єднанні громадян «Народна допомога). На базі цього об’єднання функціонує Центр ре соціалізації для бездомних громадян, який розрахований на 44 місця. У разі потреби в нічліжному відділені може бути збільшено кількість місць. В центрі бездомні мають можливість отримати нічліг, медичний огляд, безкоштовне харчування в залежності від матеріального стану, скористатися душем.



У період ускладнення кліматичних умов Центр переводиться в цілодобовий режим, знімаються обмеження з тривалості перебування безпритульних в його приміщеннях, послуги надаються по типу «низького порогу доступу» (без медичних довідок) - інформує прес-служба міської ради.