НА БУКОВИНІ, ЗАТРИМАНО ПЕРШИХ КОНТРАБАНДИСТІВ В НОВОМУ РОЦІ

Спроби незаконної переправи сигарет через кордон, не полишають правопорушників, і в новому році - поввдомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.Так, на кордоні з Румунією вчора по обіді у результаті спільних дій прикордонників відділу «Красноїльськ» та мобільної прикордонної застави «Чернівці» вдалося затримати трьох осіб. Спочатку охоронцями кордону було виявлено одну особу, яка приховуючись спостерігала за прикордонними нарядами.Ще двох, ймовірних спільників прикордонники затримали згодом. Вони, як і їх попередник, помітивши прикордонників спробували втекти, покинувши свої ноші. Проте, спроба була невдалою, за кілька сотень метрів втікачів зупинила група реагування, яка здійснивши кілька попереджувальних пострілів вгору з АКС-74, затримала правопорушників.Чоловіки, які назвалися громадянами України, жодних документів при собі не мали. В ході огляду особистих речей останніх в одного із них було виявлено дві радіостанції «Kenwood», що свідчить про ретельну підготовку до протиправної діяльності.В подальшому на всіх трьох осіб були складені адміністративні протоколи, за спробу порушення державного кордону, злісну непокору та за порушення прикордонного режиму. Відносно покинутих сигарет «Марбле», то їх буде передано співробітникам ДФС.