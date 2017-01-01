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Новини
11:45
10 січня

За скоєне буковинець отримав справедливе покарання

11:32
10 січня

Затверджено Порядок здійснення контролю у сфері держреєстрації

11:29
10 січня

Минулого року 566 чернівчан знайшли офіційну роботу

11:27
10 січня

Акцизний податок: новації – 2017

11:26
10 січня

Землекористувачі збагатили громаду Чернівців на 139,4 млн. грн.

11:25
10 січня

Затверджено Порядок надання інформації ДФС на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців

11:24
10 січня

Запроваджується інтегрована автоматизована система держконтролю

11:16
10 січня

Чернівецька митниця ДФС: через Буковину слідує транзитний білоруський ліс, а не український

11:13
10 січня

Чернівецьке обласне управління повідомляє про підсумки аукціонів за I квартал 2017 року

11:10
10 січня

у Чернівцях працює п’ять стаціонарних пунктів обігріву

11:08
10 січня

НА БУКОВИНІ, ЗАТРИМАНО ПЕРШИХ КОНТРАБАНДИСТІВ В НОВОМУ РОЦІ

10:50
10 січня

Стан наповнення бюджету Пенсійного фонду в Чернівецькій області

10:49
10 січня

У одному з чернівецьких садочків провели розслідування

10:46
10 січня

Район Проспекту у Чернівцях сьогодні без водопостачання

16:03
05 січня

Мораторій на перевірки бізнесу встановлено до кінця 2017 року

15:04
05 січня

Водопостачання відновлено. Чернівчани можуть готуватися до різдвяних свят.

11:48
05 січня

У Чернівцях горіла іномарка

11:42
05 січня

Коли у книзі «спрощенця» можна внести зміни самостійно

11:40
05 січня

Позитивна динаміка туристичної привабливості столиці Буковини зберігається

18:49
04 січня

Берегометське приватне підприємство сплатить штраф за експортовані пиломатеріали

13:50
04 січня

Буковинця за рекет засуджено до 6 років за гратами

13:21
04 січня

Зміни у порядку оформлення і подання скарг платниками податків

13:20
04 січня

Спрощена система оподаткування – 2017

12:12
04 січня

До уваги буковинських підприємців! Сума єдиного внеску, які необхідно буде сплатити у 2017 році

12:04
04 січня

Граничний розмір доходу для податкової соціальної пільги в 2017 році – 2240 грн.

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Сергій Грабовський:

Скандальна стаття олігарха Пінчука у дзеркалі соціології Скандальна стаття олігарха Пінчука у дзеркалі соціологіїСкандальна стаття українського олігарха Віктора Пінчука у американському виданні The Wall Street Journal, опублікована під завісу минулого року, де поміж інших «поступок» Росії пропонувалося де-факто визнати анексію нею Криму, – це не просто «озвучення російських інтересів» і «план капітуляції України». Це ще й відображення настроїв певної частини українського суспільства, а разом із тим – інструмент ще більшого розбурхування таких настроїв. Ті, хто готував цю статтю для Пінчука, як і ті, хто публічно підтримав проведені в ній ідеї, уважно вивчили – на відміну від їхніх опонентів – дані останніх соціологічних досліджень.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ... ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ...Відходить у минуле важкий 2016 рік. Чимало українців сумно жартує: не Новий рік святкуємо, а радіємо, що вижили у старому. Адже рік, що минає, був переповнений різноманітними подіями, серед яких чимало було нерадісних. Згадаймо ж найважливіші з них.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Бурбак проганяє Фірташа з Чернівців Бурбак проганяє Фірташа з ЧернівцівТрадиційна прес-конференція народного депутата Максима Бурбака при Миколі Федоруку напередодні Нового року відбулася у Чернівцях.
Лідер фракції «Народний Фронт» у ВРУ спочатку підбив підсумок роботи уряду та особисто голови, нашого земляка Арсенія Яценюка.
Він вважає (і не тільки він), що Яценюк врятував Україну від руїни у 2014 році. А далі заклав основи для руху реформ у державі.
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НА БУКОВИНІ, ЗАТРИМАНО ПЕРШИХ КОНТРАБАНДИСТІВ В НОВОМУ РОЦІ

Сьогодні, 11:08 / Коментарів: 0
НА БУКОВИНІ, ЗАТРИМАНО ПЕРШИХ КОНТРАБАНДИСТІВ В НОВОМУ РОЦІ
Спроби незаконної переправи сигарет через кордон, не полишають правопорушників, і в новому році - поввдомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.

Так, на кордоні з Румунією вчора по обіді у результаті спільних дій прикордонників відділу «Красноїльськ» та мобільної прикордонної застави «Чернівці» вдалося затримати трьох осіб. Спочатку охоронцями кордону було виявлено одну особу, яка приховуючись спостерігала за прикордонними нарядами.

Ще двох, ймовірних спільників прикордонники затримали згодом. Вони, як і їх попередник, помітивши прикордонників спробували втекти, покинувши свої ноші. Проте, спроба була невдалою, за кілька сотень метрів втікачів зупинила група реагування, яка здійснивши кілька попереджувальних пострілів вгору з АКС-74, затримала правопорушників.

Чоловіки, які назвалися громадянами України, жодних документів при собі не мали. В ході огляду особистих речей останніх в одного із них було виявлено дві радіостанції «Kenwood», що свідчить про ретельну підготовку до протиправної діяльності.

В подальшому на всіх трьох осіб були складені адміністративні протоколи, за спробу порушення державного кордону, злісну непокору та за порушення прикордонного режиму. Відносно покинутих сигарет «Марбле», то їх буде передано співробітникам ДФС.

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