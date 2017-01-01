Розстріляне Різдво: з 1947 року в прикарпатському селі Дорогів не наважувалися грати Вертеп.

Сьогодні, 10:59 / Коментарів: 0





Розстрільний календар проголосив січневим спецпроектом у мережі цикл публікацій #Розстрільне_Різдво.

Перша історія циклу стосується села Дорогів, що в Галицькому районі на Івано-Франківщині. Вона зафіксована у документальному фільмі, який був знятий на місці події – розстрілу – в 1992 році.





Увечері п'ятниці, 26 грудня, 1947 року молодь села Дорогів Івано-Франківської області зібралась разом, щоб підготуватись до різдвяного Вертепу. Стежкою повз хату, де хлопці та дівчата готувались до дійства, проходили напідпитку двоє оперуповноважених НКВД – лейтенанти Єфанов та Грибков.

З невідомих причин вони відкрили вогонь і почали розстрілювати вертепників через вікна. Загинуло двоє молодих людей – Омелян Пасєка (Ангел) та Микола Якубишин (Ірод).

Михайло Макута (Цар) був поранений у спину, його свідчення і зафіксовані у документальній стрічці.

Після цього оперуповноважені почали стрілянину у повітря і підірвали гранату на цвинтарі, аби дезорієнтувати людей і приховати свою участь у страшному злочині.

Свідки тих жахливих подій говорять, що Єфанов був покараний до 18 років позбавлення волі, а Грибков до недавнього часу нібито розвозив хліб, в тому числі у село Дорогів.

Після того випадку довгі десятиліття ніхто в селі не наважувався грати Вертеп. Відродилася традиція щойно із незалежністю України.



Трагедія, яка сталася в Галицькому районі, зафіксована в документальному фільмі – є свідчення очевидця, що вижив.Розстрільний календар проголосив січневим спецпроектом у мережі цикл публікацій #Розстрільне_Різдво.Перша історія циклу стосується села Дорогів, що в Галицькому районі на Івано-Франківщині. Вона зафіксована у документальному фільмі, який був знятий на місці події – розстрілу – в 1992 році.Увечері п'ятниці, 26 грудня, 1947 року молодь села Дорогів Івано-Франківської області зібралась разом, щоб підготуватись до різдвяного Вертепу. Стежкою повз хату, де хлопці та дівчата готувались до дійства, проходили напідпитку двоє оперуповноважених НКВД – лейтенанти Єфанов та Грибков.З невідомих причин вони відкрили вогонь і почали розстрілювати вертепників через вікна. Загинуло двоє молодих людей – Омелян Пасєка (Ангел) та Микола Якубишин (Ірод).Михайло Макута (Цар) був поранений у спину, його свідчення і зафіксовані у документальній стрічці.Після цього оперуповноважені почали стрілянину у повітря і підірвали гранату на цвинтарі, аби дезорієнтувати людей і приховати свою участь у страшному злочині.Свідки тих жахливих подій говорять, що Єфанов був покараний до 18 років позбавлення волі, а Грибков до недавнього часу нібито розвозив хліб, в тому числі у село Дорогів.Після того випадку довгі десятиліття ніхто в селі не наважувався грати Вертеп. Відродилася традиція щойно із незалежністю України.

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