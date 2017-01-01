Скандальна стаття олігарха Пінчука у дзеркалі соціологіїСкандальна стаття українського олігарха Віктора Пінчука у американському виданні The Wall Street Journal, опублікована під завісу минулого року, де поміж інших «поступок» Росії пропонувалося де-факто визнати анексію нею Криму, – це не просто «озвучення російських інтересів» і «план капітуляції України». Це ще й відображення настроїв певної частини українського суспільства, а разом із тим – інструмент ще більшого розбурхування таких настроїв. Ті, хто готував цю статтю для Пінчука, як і ті, хто публічно підтримав проведені в ній ідеї, уважно вивчили – на відміну від їхніх опонентів – дані останніх соціологічних досліджень.
Ігор БУРКУТ, політолог:
ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ...Відходить у минуле важкий 2016 рік. Чимало українців сумно жартує: не Новий рік святкуємо, а радіємо, що вижили у старому. Адже рік, що минає, був переповнений різноманітними подіями, серед яких чимало було нерадісних. Згадаймо ж найважливіші з них.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
Бурбак проганяє Фірташа з ЧернівцівТрадиційна прес-конференція народного депутата Максима Бурбака при Миколі Федоруку напередодні Нового року відбулася у Чернівцях. Лідер фракції «Народний Фронт» у ВРУ спочатку підбив підсумок роботи уряду та особисто голови, нашого земляка Арсенія Яценюка. Він вважає (і не тільки він), що Яценюк врятував Україну від руїни у 2014 році. А далі заклав основи для руху реформ у державі.
Розстріляне Різдво: з 1947 року в прикарпатському селі Дорогів не наважувалися грати Вертеп.
Сьогодні, 10:59 / Коментарів: 0
Трагедія, яка сталася в Галицькому районі, зафіксована в документальному фільмі – є свідчення очевидця, що вижив.
Розстрільний календар проголосив січневим спецпроектом у мережі цикл публікацій #Розстрільне_Різдво. Перша історія циклу стосується села Дорогів, що в Галицькому районі на Івано-Франківщині. Вона зафіксована у документальному фільмі, який був знятий на місці події – розстрілу – в 1992 році.
Увечері п'ятниці, 26 грудня, 1947 року молодь села Дорогів Івано-Франківської області зібралась разом, щоб підготуватись до різдвяного Вертепу. Стежкою повз хату, де хлопці та дівчата готувались до дійства, проходили напідпитку двоє оперуповноважених НКВД – лейтенанти Єфанов та Грибков. З невідомих причин вони відкрили вогонь і почали розстрілювати вертепників через вікна. Загинуло двоє молодих людей – Омелян Пасєка (Ангел) та Микола Якубишин (Ірод). Михайло Макута (Цар) був поранений у спину, його свідчення і зафіксовані у документальній стрічці. Після цього оперуповноважені почали стрілянину у повітря і підірвали гранату на цвинтарі, аби дезорієнтувати людей і приховати свою участь у страшному злочині. Свідки тих жахливих подій говорять, що Єфанов був покараний до 18 років позбавлення волі, а Грибков до недавнього часу нібито розвозив хліб, в тому числі у село Дорогів. Після того випадку довгі десятиліття ніхто в селі не наважувався грати Вертеп. Відродилася традиція щойно із незалежністю України.