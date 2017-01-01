Стан наповнення бюджету Пенсійного фонду в Чернівецькій області

За 2016 рік до бюджету Пенсійного фонду в Чернівецькій області надійшло власних доходів у сумі 1161,4 млн.грн., що на 5,2%, або на 57,9 млн.грн. більше планового завдання. Власних доходів, адміністрування яких здійснюють органи Пенсійного фонду, мобілізовано в сумі 18,2 млн.грн., що на 8,0%, або на 1,4 млн.грн. більше плану - інформує Управління платежів до пенсійної системи та захисту прав застрахованих осіб і контрольно-перевірочної роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.



З метою здійснення своєчасних виплат пенсіонерам області та захисту прав застрахованих осіб, органами Пенсійного фонду України в області вживаються заходи для забезпечення надходжень власних доходів до бюджету Фонду, які спрямовані на роботу з платниками щодо погашення заборгованості з платежів та інформування органів влади і контролюючих органів щодо мінімізації роботодавцями заробітної плати найманим працівникам. Завдяки проведеній роботі у співпраці з органами влади, соціальними партнерами, територіальними органами Державної виконавчої служби вдалося досягти скорочення заборгованості з платежів до бюджету Фонду на 0,6 млн.грн., що позитивно вплине на набуття страхового стажу застрахованими особами.



